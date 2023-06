Fans van Anderlecht in paniek! Brian Riemer blijft er rustig onder: "Ik focus voorlopig op wie er momenteel wel is"

Na een teleurstellend seizoen heeft Anderlecht dringend nood aan versterking. Al is die voorlopig nergens te bespeuren. Brian Riemer blijft er rustig onder. Is dit ook echt?

De versterkingen blijven uit en dit zorgt voor ongerustheid bij de fans van Anderlecht. De trainer, Brian Riemer, blijft er echter rustig onder. “Nee, ik panikeer niet. We zoeken goede spelers en vaak zijn dat nu eenmaal jongens die nog interlands afwerken. Logisch dat zij nu niet constant aan de lijn hangen met hun makelaar om een transfer te regelen. Ik focus voorlopig op wie er momenteel wel is. We moeten gewoon geduldig zijn en ik ben ervan overtuigd dat die versterking er wel komt. Dinsdag sluiten de meeste internationals trouwens opnieuw aan, het is dan enkel nog wachten op onze Belgische beloften en Murillo die laat zal aansluiten”, liet hij optekenen bij Het Nieuwsblad.

“Natuurlijk was ik enorm ontgoocheld toen we er niet in slaagden om de play-offs te bereiken”, kwam Riemer nog even terug op de immense teleurstelling van vorig seizoen. “Anderzijds was dat voor ons project ook goed: iedereen kreeg uitgebreid de tijd om uit te rusten en nu hebben we ruim zeven weken om ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen. We zullen exact staan waar we willen zijn als de competitie start, dat is een enorm voordeel.

De grootste uitgaande transfer die Anderlecht kan realiseren is Bart Verbruggen. Voorlopig is er nog geen officieel akkoord met een geïnteresseerde club. "Hij heeft nog steeds een aansluitingskaart bij Anderlecht, dus ik beschouw hem voorlopig nog altijd als een speler van ons. Als hij wordt verkocht, zal ik hem en de club feliciteren voor een ongetwijfeld prachtige deal”, komt Riemer terug op een mogelijk vertrek van de sterkhouder.