Faris Haroun heeft nieuwe job beet na voetbalpensioen bij Royal Antwerp FC

Faris Haroun hing na de dubbel van Antwerp zijn schoenen aan de haak. Hij krijgt een nieuwe functie binnen de club.

Drie weken verlof kregen de spelers van kampioen en bekerwinnaar Royal Antwerp FC. Maandag en dinsdag worden ze verwacht voor individuele testen en kleine trainingen. Op woensdag is een open training gepland om 10.30 uur.

The Great Old nam ook afscheid van kapitein Faris Haroun. Hij zet een punt achter zijn carrière als profvoetballer. Afscheid nemen doet hij echter niet van de club, want er wacht hem een nieuwe opdracht.

Ondertussen is ook min of meer duidelijkheid gekomen wat die zal inhouden. “In samenspraak met Van Bommel zal Faris de trainersstiel leren in een ondersteunende rol bij de U18 en de beloften”, zegt Sven Jaecques aan Gazet van Antwerpen. “De precieze invulling van zijn functie zijn we nog aan het uittekenen.”

Haroun heeft de voorbije jaren al zijn trainersdiploma’s gehaald, waardoor hij meteen zonder problemen aan de slag kan bij zijn ex-club.