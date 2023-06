Fabrizio Romano: "Here we go. Romain Mundle tekent voor 4 seizoenen in België"

Tottenham speelt Romain Mundle wel degelijk kwijt aan de Belgische club. Hij werd vooral aan Anderlecht gelinkt sinds de wintermercato, maar hij kiest nu toch voor Standard, zo laat transferjournalist Fabrizio Romano weten op zijn sociale media.

De youngster van Tottenham, geboren in 2003, zou een contract voor vier seizoenen tekenen op Sclessin. Hij is momenteel zijn medische testen aan het afleggen en zou daarna zijn contract tekenen.

Tottenham krijgt een opleidingsvergoeding als compensatie voor de overgang. Mundle was einde contract bij de Engelse club.

Excl: after decision made to leave Spurs, 2003 born winger Romain Mundle is set to join Standard Liège. Here we go. 🔴🇧🇪 #transfers



Agreement reached on four year deal until June 2027.



Medical tests done now, then contract signing.



Mundle leaves Tottenham on compensation. pic.twitter.com/lZ7GJIZBMs