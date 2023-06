Kogel door de kerk? 'Twee basisspelers keren niet terug naar RSC Anderlecht'

RSC Anderlecht staat voor een loodzware zomermercato. Ondertussen lijken twee basisspelers er volgend seizoen niet meer bij te zijn.

RSC Anderlecht zal aardig strijd moeten leveren om voor volgend seizoen een volwaardige ploeg op de been te brengen. De supporters stellen zich dan ook terecht vragen of er wel een competitief team zal zijn tegen de competitiestart.

Volgens Het Laatste Nieuws mag je twee namen al zeker schrappen bij het paarswit van 2023-2024. De transfer van doelman Bart Verbruggen zou helemaal rond zijn. Hij trekt naar Brighton in de Premier League.

De afgeronde deal wordt, zo schrijft de krant, pas na het EK voor beloften officieel bekendgemaakt aan het grote probleem. Ook in het offensieve compartiment is er volgens HLN een pion die niet meer terugkeert.

Spits Islam Slimani zou definitief niet terugkeren. Hij had een aflopend contract, maar de publiekslieveling slaagde er niet in om met de club een overeenkomst te vinden voor een verlengd verblijf in het Lotto Park.