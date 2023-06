OFFICIEEL: Kevin De Bruyne wuift geprezen ploeggenoot uit: "Meer dan een teammaat!"

De Premier League, de FA Cup en de Champions League: Ilkay Gündogan kon zich geen mooiere manier inbeelden om afscheid te nemen van Manchester City.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook officieel: Ilkay Gündogan is een nieuwe speler van FC Barcelona. De Duitser komt transfervrij over van Manchester City en tekent een contract tot 2025 met een optie op een extra jaar in Spanje.

De Duitse middenvelder is een icoon bij de Citizens. Hij kwam er een jaar na Kevin De Bruyne aan als eerste inkomende transfer van Pep Guardiola, vanuit Dortmund. In totaal speelde hij 304 wedstrijden voor City en won hij twaalf belangrijke titels, waaronder vijf Premier League's en na dit seizoen nu ook de Champions League.

Kevin De Bruyne had dan ook mooie woorden over voor zijn voormalig ploeggenoot. "Meer dan een teammaat! Bedankt, legende! Ik ga je missen bij deze club. Maar je vertrekt met alle gedeelde herinneringen."

More than a teammate! Thank you legend. Gonna miss you at this club. But you leave with all the memories together💙 — Kevin De Bruyne (@KevinDeBruyne) June 26, 2023

𝑩𝑹𝑬𝑨𝑲𝑰𝑵𝑮 𝑵𝑬𝑾𝑺 İlkay Gündoğan joins FC Barcelona! — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 26, 2023