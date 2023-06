'Standard mikt op middenvelder van Will Still voor volgend seizoen'

Carl Hoefkens heeft bijzonder weinig budget voor transfers. Toch hopen ze in Luik om enkele versterkingen binnen te halen.

Volgens de Franse krant L’Union is Standard geïnteresseerd in een middenvelder van Stade Reims, de ploeg van trainer Will Still. Het gaat om Ilan Kebbal. Het voorbije seizoen werd de 24-jarige middenvelder door Reims uitgeleend aan tweedeklasser Paris FC.

Daar liet hij mooie dingen zien. In 25 wedstrijden scoorde hij 4 keer en deelde hij ook 7 assists uit. Hij ligt nog een jaartje onder contract, maar kijkt uit voor een nieuwe uitdaging.

In de Franse krant L’Union wordt hij gelinkt aan Standard, maar ook Metz, Bordeaux en opnieuw Paris FC zouden de nodige interesse tonen.