Spelers van Anderlecht maken kennis met de nieuwe werkwijze en moeten serieus aanpassen

Bij Anderlecht zijn ze intussen al een tijdje aan het trainen en de aanwezige spelers hebben dat geweten. Het is niet om te lachen. Ze moeten in de voorbereiding een volledige werkdag op de club zijn en er wordt stevig getraind.

De Denen van Anderlecht - Jesper Fredberg en Brian Riemer - hebben een speelwijze voor ogen die gestoeld is op fysieke paraatheid. Riemer zei een paar weken na zijn aanstelling nog hoezeer hij verrast was door de slechte fysiek van bepaalde spelers.

Daar werd vorig seizoen al aan gewerkt, maar wordt nu doorgedreven. De fysical coach, Thibaut Meyer, werd vervangen door Dries Bloemen, die overkwam van RWDM en sterk in data gelooft. De spelers krijgen per dag dan ook twee trainingen voorgeschoteld die 1,5 tot 2u kunnen duren.

Dat is niet altijd met de bal, maar ook fitness en lopen. Riemer wil er een machine van maken die 90 minuten (of langer) kan doorgaan op hetzelfde niveau. Wel zal het afwachten zijn of de versterkingen en internationals snel de rest zullen kunnen bijbenen.