Eerste versterking strijkt neer op Jan Breydel: vleugelverdediger moet ambities kracht bijzetten

Ook Cercle Brugge is aan de voorbereiding begonnen. En daar horen ook een aantal transfers bij. Een eerste uit Monaco is neergestreken.

Cercle Brugge begon maandag aan de trainingen als voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. En dat deden ze voorlopig zonder al te veel nieuwkomers.

Voorlopig is er nog maar één versterking die van moederclub AS Monaco komt - door het ontslag van Philippe Clement is er wat oponthoud. Die traint wel al mee.

Verdediger 𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗺𝗲𝗱𝗼 𝗩𝗮𝗿𝗲𝗹𝗮 (20) komt dit seizoen op uitleenbasis over van @AS_Monaco. De Franse international was vorige maand nog met Frankrijk actief op het WK U20. Welkom, Jordan! 🟢⚫️ — Cercle Brugge (@cercleofficial) June 28, 2023

En ondertussen is er ook een contract getekend. Wingback Semedo Varela is op woensdagmiddag officieel aangekondigd door De Vereniging.

Nog versterkingen op komst

De Franse jeugdinternational wordt voor een jaartje gehuurd van de Monegasken. Vorige maand was hij nog actief op het WK U20.

Naast Jordan Semedo Varela zijn er nog versterkingen op komst. Mogelijk zouden er nog minstens drie extra spelers overkomen van AS Monaco, maar daarover later meer.