Fans Club Brugge zijn unaniem in euforie na bekendmaking van blauw-zwart

Het gaat om de shirts van 1978, toen Club de finale van Europa Cup 1 speelde. De nieuwe uitshirts zijn heel gelijkaardig, zo kunnen we zien in de video van Club. Julien Cools en Raoul Lambert, twee iconen van toen, stelden het shirt voor.

Er werd toen wel met 1-0 verloren van Liverpool, maar het blijft één van de meest gedenkwaardige avonden in de clubhistoriek. Zij zijn immers de enige Belgische club die ooit streed voor de grootste Europese trofee.

The past is here. 💥 #W78