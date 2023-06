Met de hulp van Manchester City dat de prijs opdreef... Arsenal slaat transferrecord aan diggelen

't Is zover. Eerder op de dag had Manchester City al 'salut en bedankt' gezegd nadat ze een ultiem bod van om en bij de 105 miljoen euro deden, maar Arsenal ging er nog over voor Declan Rice.

The Gunners wilden Rice absoluut hebben en gingen dus over het bod van de Citizens. In totaal leggen ze 122 miljoen euro op tafel voor de middenvelder van Aston Villa. Dan hebben we het over 116 miljoen plus 6 miljoen aan bonussen.

De Engels-Ierse middenvelder wordt zo de duurste transfer ooit voor een Premier League-club. Manchester City vist dus achter het net, maar in Engeland gaan er ook geruchten rond dat ze de prijs absoluut wilden opdrijven om hun concurrent op kosten te jagen.

Helemaal rond is het nog niet, want de Hammers - afgelopen seizoen nog Conference League-winnaar - hebben het bod nog niet aanvaard. Er wordt nog gediscussieerd over de aflossingstermijnen.