OFFICIEEL: OH Leuven geeft Standard-jeugdproduct nieuwe kans: "Nog progressiemarge"

OH Leuven heeft een tweede versterking beet. Ze haalden Alexandro Calut op bij Standard. De linksvoetige verdediger wordt geleend van de Rouches, maar ze bedongen ook een aankoopoptie.

De 20-jarige verdediger maakte in het seizoen 2021-2022 reeds zijn debuut voor Standard en mocht 8 matchen spelen. Afgelopen seizoen kwam hij veel minder in beeld en mocht slechts in twee wedstrijden meedoen.

Afgelopen seizoen speelde hij voornamelijk voor SL 16 FC, de U23 ploeg van Standard die in de Challenger Pro League speelt. Calut speelde er 22 wedstrijden. Hij doorliep ook alle jeugdreeksen van de nationale ploeg van de U15 tot de U19.

Coach Marc Brys is tevreden met de nieuwe aanwinst. “Alexandro heeft een interessant profiel. Hij is jong, Belgisch, ambitieus en linksvoetig. Hij heeft nog een grote progressiemarge en zal de concurrentie op links vergroten.”