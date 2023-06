Alderweireld spreekt ambities in Champions League uit en geeft de verwachtingen voor supporters direct mee

Antwerp is aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen begonnen. Het lijkt nog maar gisteren dat ze de titel pakten, maar er staat alweer een belangrijk seizoen in de groei van de club op het programma. Nu moeten ze het ook Europees laten zien.

Iedereen kijkt ernaar uit of Antwerp de voorrondes van de Champions League kan overleven en zich naar het hoofdtoernooi kan worstelen. En dan wordt er ook naar Toby Alderweireld gekeken, die vorig seizoen al zijn ploeg bij de hand nam.

"We willen hetzelfde of beter doen dan het vorige seizoen. Hoe dat kan? Door het Europees goed te doen. De Champions League halen met deze club is een droom. We weten dat het niet altijd even vlot zal gaan. Daar moeten we mee leren omgaan", klinkt het in HLN.

Hij weet ook dat ze de onvoorwaardelijke steun hebben. "En toch ben ik daar niet bang van. De fans gaan ons altijd blijven steunen, zullen ons niet uitfluiten. Zij weten ook: een topclub worden gaat met ups en downs. Met hoogtes en laagtes. Met die bedenking dat je er altijd vol voor moet gaan."