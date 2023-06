'Manchester United klopt aan bij... Manchester City én moet volle pot betalen om middenvelder naar Old Trafford te halen'

Manchester United wil zich versterken met Kalvin Phillips. In normale omstandigheden zou Manchester City meewerken aan een overgang, maar voor de buren gaat de prijs uiteraard omhoog.

Nochtans is Kalvin Phillips allesbehalve een basispion voor Pep Guardiola. Manchester City betaalde vorige zomer nog 49 miljoen euro aan Leeds United voor de 27-jarige middenvelder, maar hij kon zich nooit echt doorzetten.

Volgens de Engelse media heeft Manchester United een telegram gestuurd naar de buren om te informeren naar de voorwaarden van Phillips. Voor The Citizens is de situatie heel duidelijk: de éénvoudig Engels international is te koop voor... 49 miljoen euro.

Géén onderhandeling mogelijk

En Manchester City is niet van plan om in te binden. Bovendien zorgt het vertrek van Ilkay Gündogan ervoor dat Guardiola in de voorbereiding de diensten van Phillips kan gebruiken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.