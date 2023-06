OFFICIEEL: STVV haalt nieuwe Japanse topspeler binnen, kunststukje om het zo snel rond te krijgen

STVV heeft een nieuwe speler binnengehaald en naar alles wat we horen kan hij een sensatie worden op de Belgische velden. Het gaat om Rihito Yamamoto, die in eerste instantie gehuurd wordt.

STVV heeft ook wel een aankoopoptie bedongen, maar leent hem in eerste instantie om het papierwerk te vergemakkelijken. Het was geen makkelijke overgang, want de competitie in Japan is nog bezig, maar STVV wou hem zo snel mogelijk binnenhalen om zijn visum in orde te krijgen.

Daarom dus eerst een uitleenbeurt. De 21-jarige Japanse jeugdinternational van Gamba Osaka staat in eigen land te boek als groot talent. Als middenvelder bestrijkt hij een groot deel van het veld en kan zowel voor de verdediging als een rijtje hoger spelen.

Yamamoto is al de vijfde aanwinst van de Limburgers. Eerder haalden ze al Bruno Godeau, Frederic Ananou en Ryoya Ogawa.