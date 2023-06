OFFICIEEL: turbulent huwelijk Beerschot en Vanhamel loopt ten einde, doelman heeft intussen nieuwe club gevonden

De wegen tussen Beerschot en Mike Vanhamel (33) scheiden. De doelman was het voorbije seizoen volledig uit beeld verdwenen bij de Antwerpse club.

"Beerschot en Mike Vanhamel ontbinden contract in onderling overleg. Beerschot wenst Mike succes in zijn verdere carrière", staat er te lezen in een clubmededeling.

De Brusselse doelman, die vier seizoenen lang de onbetwistbare nummer 1 was onder de lat van Beerschot, had het begin vorig seizoen al verkorven bij een deel van de fans en werd “omwille van sportieve en extrasportieve redenen” naar de B-kern verwezen.

Vanhamel heeft intussen een nieuwe club gevonden. Hij gaat aan de slag bij eerste amateurclub RAAL La Louvière, die vorig seizoen vierde eindigden op het derde niveau in België.