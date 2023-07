1B-club zit zwaar in de problemen en zoekt dringend overnemer: geen geld voor transfers

Beerschot zoekt een overnemer en die mag er vlug komen, want de huidige eigenaars zijn niet van plan om nog veel geld in de club te pompen. Ze willen garant staan voor alle kosten, maar er zullen geen bijkomende investeringen gebeuren.

Daardoor ligt nu ook de bouw van jeugd- en trainingscomplex stil. Het is wachten tot er een geschikte overnemer gevonden wordt. En dat is niet makkelijk, legt algemeen directeur Frédéric Van den Steen uit.

“De voorbije maanden zijn hier 24 geïnteresseerde partijen komen aankloppen. Na het eerste contact konden we daar wel al een groot aantal van schrappen. Door de nieuwe antiwitwaswetgeving is het niet alleen belangrijk dat geïnteresseerde kopers kunnen aantonen dat ze over de nodige centen beschikken, ze moeten ook kunnen verklaren waar dat geld vandaan komt", vertelt hij in GvA.

Nog twee mogelijke overnemers

"Dat bleek niet voor iedereen even evident. Momenteel zijn er nog twee partijen concreet: een Duitse en een Amerikaanse. Zij hebben de hele procedure in de aanloop naar een overname al doorlopen en hebben inzage in onze cijfers van de voorbije vijf seizoenen. Ze stellen nog elke dag bijkomende vragen en zijn dus duidelijk zéér geïnteresseerd."