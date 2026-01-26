Schorsing voor Club NXT op komst na incident achter de schermen

Het bondsparket onderzoekt het gedrag van Gianni Devos na de wedstrijd van Club NXT tegen Lokeren. De doelmannentrainer riskeert een schorsing na zijn uitbarsting richting het scheidsrechtersteam.

Incident in de catacomben na match Club NXT

Na het laatste fluitsignaal wachtte Devos de scheidsrechters op in de spelerstunnel. Volgens het verslag van Klaas Clerkx werd het team tijdens de volledige wandeling naar de kleedkamer op een respectloze manier aangesproken. “Gedurende de volledige lengte van de catacomben tot bij het binnengaan in de kleedkamer heeft hij ons op een zeer respectloze manier behandeld”, noteerde Clerkx.

De doelmannentrainer uitte meerdere verwijten aan het adres van de officials. “Jullie kijken zeker nooit jullie match opnieuw”, zei Devos volgens de scheidsrechter. De opmerkingen richtten zich op beslissingen die volgens hem foutief waren.



Zijn tirade ging verder met bijkomende beschuldigingen. “Want dan zouden jullie zien dat jullie altijd fout zijn! Jullie lachen ons vierkant uit - elke week opnieuw! Het is een schande! Jullie zijn bevooroordeeld voor Lokeren!”, klonk het. De scheidsrechter probeerde de trainer tot rust te brengen, maar zonder resultaat.

Voorstel tot sanctie Gianni Devos

Omdat de situatie niet kalmeerde, stelde Clerkx een officieel verslag op. Het bondsparket beoordeelde de feiten en wil Devos één speeldag schorsen, aangevuld met een tweede speeldag met uitstel.

Daarnaast wordt een geldboete van 500 euro voorgesteld. De zaak wordt verder behandeld volgens de gebruikelijke procedure binnen de Challenger Pro League.