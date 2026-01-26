Goed nieuws voor KV Mechelen: sterkhouder wil contract verlengen

Kerim Mrabti denkt luidop na over zijn toekomst bij KV Mechelen. De 31-jarige Zweed is bijna zes jaar actief bij Malinwa en hoopt zijn verblijf te verlengen.

“Ik ben hier bijna zes jaar, dit is mijn tweede thuis geworden”, liet Mrabti verstaan. De middenvelder beleefde bij KV Mechelen naar eigen zeggen zijn mooiste voetbaljaren.

Ook privé voelt hij zich sterk verbonden met de club en de stad. “Onze kinderen lopen hier naar school. Dan zit je niet te dromen van Japan of Zuid-Korea”, klonk het met een knipoog.

Kerim Mrabti hoopt te kunnen blijven bij KV Mechelen

De gesprekken over een contractverlenging zijn lopende. Mrabti bevestigt dat hij in overleg is met sportief directeur Tom Caluwé. “We zijn goed aan het praten”, zegt hij.

De band tussen beiden speelt daarin een rol. Caluwé haalde Mrabti destijds naar Mechelen en het contact bleef altijd goed, ook toen Caluwé elders actief was.



Mrabti beseft dat KV Mechelen de voorbije jaren sterk op jeugd is gaan inzetten. Toch hoopt hij op een compromis. “Hopelijk komt er een tussenoplossing”, aldus de Zweed.