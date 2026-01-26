Besnik Hasi met heel slecht voorteken naar match tegen Standard

Besnik Hasi met heel slecht voorteken naar match tegen Standard
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Besnik Hasi staat onder zware druk in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Standard. De coach kampt met interne kritiek én een opvallend negatief verleden op Sclessin.

Interne twijfel over aanpak van Hasi

Binnen de club leeft de overtuiging dat er meer uit de spelersgroep te halen valt, ondanks de beperkingen van de kern. Hasi krijgt onder meer het verwijt dat hij bepaalde spelers te laat inzet. Zo kreeg huurling Yasin Özcan maandenlang nauwelijks kansen, terwijl hij nu wel zijn waarde toont op het moment dat Besiktas hem wil terughalen.

Daarnaast klinkt dat Hasi pas risico’s neemt wanneer zijn positie onder druk staat. Zodra de situatie stabiliseert, zou de ploeg opnieuw behoudender gaan spelen. Dat voedde de discussie over een mogelijk ontslag, zeker omdat zijn contract van onbepaalde duur een beperkte kost met zich meebrengt.

Toch werd ook gekeken naar timing en alternatieven. De komende twee weken staan twee competitiewedstrijden op verplaatsing tegen Standard en Genk gepland, afgewisseld met twee bekerduels tegen Antwerp. Een wissel op dit moment zou de voorbereiding op dat zware programma bemoeilijken.

Slecht voorteken voor Hasi op Sclessin

Intern wordt assistent Edward Still gezien als eerste noodoplossing, maar die piste geniet weinig steun. Een promotie van T3 Lucas Biglia leeft bij sommige fans, maar wordt als te impulsief beschouwd. Een externe coach aantrekken vraagt tijd, terwijl ook sportief directeur Olivier Renard onder vuur ligt voor zijn beleid. Daarom blijft Hasi voorlopig aan.

Lees ook... Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag
Zondag volgt de clasico op Sclessin, een wedstrijd die bepalend kan worden voor zijn toekomst. Voor het eerst in jaren zijn er opnieuw 1.300 bezoekende fans toegelaten, wat de druk verhoogt. Eén element springt daarbij in het oog: Hasi won op Standard nog nooit als hoofdtrainer. Zowel bij Anderlecht als bij KV Mechelen bleef hij steken op vier nederlagen en twee gelijke spelen. Een nieuwe misstap kan de situatie onhoudbaar maken, zeker met de herinnering aan 2019, toen een gestaakte wedstrijd en supportersprotest leidden tot het ontslag van Fred Rutten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard
Besnik Hasi

Meer nieuws

Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag

Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag

15:29
25
Wie kan Hasi opvolgen? Vandenbempt moet alvast hard lachen met één naam

Wie kan Hasi opvolgen? Vandenbempt moet alvast hard lachen met één naam

19:40
5
Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag

Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag

13:53
23
"Het was ongelooflijk": Philippe Albert scherp voor Standard na zware nederlaag

"Het was ongelooflijk": Philippe Albert scherp voor Standard na zware nederlaag

19:00
Fink vs Hayen bij KRC Genk: Franky Van Der Elst slaat alarm

Fink vs Hayen bij KRC Genk: Franky Van Der Elst slaat alarm

23:00
Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat?

Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat?

18:40
3
Speelt dit straks ook mee in beslissing rond Hasi? Talent denkt aan vertrek in januari

Speelt dit straks ook mee in beslissing rond Hasi? Talent denkt aan vertrek in januari

18:20
2
Jonathan Lardot bevestigt: Union SG kwam afgelopen weekend héél goed weg na fout van VAR

Jonathan Lardot bevestigt: Union SG kwam afgelopen weekend héél goed weg na fout van VAR

22:15
6
🎥 Vanderbiest grijnst over veelbesproken onderwerp bij KV Mechelen: "Maakt me geen reet uit" Reactie

🎥 Vanderbiest grijnst over veelbesproken onderwerp bij KV Mechelen: "Maakt me geen reet uit"

21:10
2
OFFICIEEL: Zulte Waregem stelt nieuwe centrale verdediger voor

OFFICIEEL: Zulte Waregem stelt nieuwe centrale verdediger voor

21:30
Groot probleem bij de arbitrage dit weekend: Lardot legt uit wat er misliep

Groot probleem bij de arbitrage dit weekend: Lardot legt uit wat er misliep

21:10
Standard onder hoogspanning richting Clasico: Rouches trekken aan de alarmbel

Standard onder hoogspanning richting Clasico: Rouches trekken aan de alarmbel

17:10
3
'Kapitaalsverhoging van miljoenen euro's voor ploeg in Challenger Pro League'

'Kapitaalsverhoging van miljoenen euro's voor ploeg in Challenger Pro League'

22:00
1
Centen te veel op Bosuil? 150.000 euro weggegooid geld

Centen te veel op Bosuil? 150.000 euro weggegooid geld

21:00
3
Schorsing voor Club NXT op komst na incident achter de schermen

Schorsing voor Club NXT op komst na incident achter de schermen

21:20
2
'15 miljoen euro! Deal in de maak voor Cyril Ngonge'

'15 miljoen euro! Deal in de maak voor Cyril Ngonge'

21:40
Charleroi en KAA Gent logischerwijs in de spotlights: dit is onze ploeg van de 22e speeldag in de Pro League Analyse

Charleroi en KAA Gent logischerwijs in de spotlights: dit is onze ploeg van de 22e speeldag in de Pro League

20:40
Krijgen we dit weekend een Clasico om bang voor te zijn? Waarom de risico's aan beide kanten enorm zijn Analyse

Krijgen we dit weekend een Clasico om bang voor te zijn? Waarom de risico's aan beide kanten enorm zijn

11:40
6
Geen goed nieuws over nieuwkomer bij Royal Antwerp FC

Geen goed nieuws over nieuwkomer bij Royal Antwerp FC

20:20
2
Fans van KAA Gent boycotten wedstrijd in Jupiler Pro League

Fans van KAA Gent boycotten wedstrijd in Jupiler Pro League

20:00
5
"Het beste wat je als supporter kon doen was vertrekken": Peter Vandenbempt snoeihard voor JPL-club

"Het beste wat je als supporter kon doen was vertrekken": Peter Vandenbempt snoeihard voor JPL-club

11:20
4
Dit is de ref voor de cruciale wedstrijd tussen Club Brugge en Marseille: een primeur voor blauw-zwart

Dit is de ref voor de cruciale wedstrijd tussen Club Brugge en Marseille: een primeur voor blauw-zwart

19:20
"Onbegrijpelijk en ontgoochelend": Degryse fileert Anderlecht na wanprestatie

"Onbegrijpelijk en ontgoochelend": Degryse fileert Anderlecht na wanprestatie

10:00
3
Crisisoverleg bij Anderlecht: volgt straks ontslag voor Besnik Hasi?

Crisisoverleg bij Anderlecht: volgt straks ontslag voor Besnik Hasi?

09:30
28
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/01: Schjelderup - Lopes - Medina - Deman - Utkus - Lauberbach - Kouame

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/01: Schjelderup - Lopes - Medina - Deman - Utkus - Lauberbach - Kouame

17:40
Goed nieuws voor KV Mechelen: sterkhouder wil contract verlengen

Goed nieuws voor KV Mechelen: sterkhouder wil contract verlengen

17:00
6
Was Nathan De Cat - die weer geblesseerd uitviel - wel fit genoeg om te spelen? "Ga het niet elke keer vragen" Reactie

Was Nathan De Cat - die weer geblesseerd uitviel - wel fit genoeg om te spelen? "Ga het niet elke keer vragen"

09:15
10
Hoe zit het met Schjelderup naar Club Brugge? Onderhandelingen lopen hierop voorlopig vast

Hoe zit het met Schjelderup naar Club Brugge? Onderhandelingen lopen hierop voorlopig vast

17:40
11
KRC Genk opgeroepen door bondsparket

KRC Genk opgeroepen door bondsparket

18:00
Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop"

Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop"

16:30
30
OFFICIEEL: Beerschot kondigt volgende transfer aan en heeft verdedigende versterking helemaal beet

OFFICIEEL: Beerschot kondigt volgende transfer aan en heeft verdedigende versterking helemaal beet

16:50
Kan STVV écht meestrijden voor de titel? Peter Vandenbempt spreekt zich uit

Kan STVV écht meestrijden voor de titel? Peter Vandenbempt spreekt zich uit

16:10
🎥 Opmerkelijke uitdagingen voor Westerlo in Mechelen: dit heeft Charaï erover te zeggen Reactie

🎥 Opmerkelijke uitdagingen voor Westerlo in Mechelen: dit heeft Charaï erover te zeggen

15:45
2
Héél vreemd: trainer werd ontslagen omdat hij... programma maakte en spits zocht met ChatGPT

Héél vreemd: trainer werd ontslagen omdat hij... programma maakte en spits zocht met ChatGPT

17:00
1
Krijgt Leko groot probleem opgelost? Club Brugge met stevige kopzorgen tegen Marseille Analyse

Krijgt Leko groot probleem opgelost? Club Brugge met stevige kopzorgen tegen Marseille

15:15
6
Verliest Genk nog sleutelpion aan... Chelsea? Engelse topclub komt met bod

Verliest Genk nog sleutelpion aan... Chelsea? Engelse topclub komt met bod

16:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Wie kan Hasi opvolgen? Vandenbempt moet alvast hard lachen met één naam TatstOn TatstOn over Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat? filip.dhose filip.dhose over 'Kapitaalsverhoging van miljoenen euro's voor ploeg in Challenger Pro League' Andreas2962 Andreas2962 over Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop" Andreas2962 Andreas2962 over Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag Sv1978 Sv1978 over Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag CringeMedia CringeMedia over Brugse politie neemt geen risico's: Marseille-fans gaan het niet leuk vinden Impala Impala over Geen goed nieuws over nieuwkomer bij Royal Antwerp FC Dirk1897 Dirk1897 over Jonathan Lardot bevestigt: Union SG kwam afgelopen weekend héél goed weg na fout van VAR Impala Impala over Centen te veel op Bosuil? 150.000 euro weggegooid geld Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved