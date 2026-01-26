Besnik Hasi met heel slecht voorteken naar match tegen Standard

Besnik Hasi staat onder zware druk in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Standard. De coach kampt met interne kritiek én een opvallend negatief verleden op Sclessin.

Interne twijfel over aanpak van Hasi

Binnen de club leeft de overtuiging dat er meer uit de spelersgroep te halen valt, ondanks de beperkingen van de kern. Hasi krijgt onder meer het verwijt dat hij bepaalde spelers te laat inzet. Zo kreeg huurling Yasin Özcan maandenlang nauwelijks kansen, terwijl hij nu wel zijn waarde toont op het moment dat Besiktas hem wil terughalen.

Daarnaast klinkt dat Hasi pas risico’s neemt wanneer zijn positie onder druk staat. Zodra de situatie stabiliseert, zou de ploeg opnieuw behoudender gaan spelen. Dat voedde de discussie over een mogelijk ontslag, zeker omdat zijn contract van onbepaalde duur een beperkte kost met zich meebrengt.

Toch werd ook gekeken naar timing en alternatieven. De komende twee weken staan twee competitiewedstrijden op verplaatsing tegen Standard en Genk gepland, afgewisseld met twee bekerduels tegen Antwerp. Een wissel op dit moment zou de voorbereiding op dat zware programma bemoeilijken.

Slecht voorteken voor Hasi op Sclessin

Intern wordt assistent Edward Still gezien als eerste noodoplossing, maar die piste geniet weinig steun. Een promotie van T3 Lucas Biglia leeft bij sommige fans, maar wordt als te impulsief beschouwd. Een externe coach aantrekken vraagt tijd, terwijl ook sportief directeur Olivier Renard onder vuur ligt voor zijn beleid. Daarom blijft Hasi voorlopig aan.

Zondag volgt de clasico op Sclessin, een wedstrijd die bepalend kan worden voor zijn toekomst. Voor het eerst in jaren zijn er opnieuw 1.300 bezoekende fans toegelaten, wat de druk verhoogt. Eén element springt daarbij in het oog: Hasi won op Standard nog nooit als hoofdtrainer. Zowel bij Anderlecht als bij KV Mechelen bleef hij steken op vier nederlagen en twee gelijke spelen. Een nieuwe misstap kan de situatie onhoudbaar maken, zeker met de herinnering aan 2019, toen een gestaakte wedstrijd en supportersprotest leidden tot het ontslag van Fred Rutten.