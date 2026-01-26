Krijgt Leko groot probleem opgelost? Club Brugge met stevige kopzorgen tegen Marseille

Kopzorgen voor Club Brugge voor het belangrijke duel in de Champions League. Blauw-zwart kan de nul niet meer houden en dat kan een probleem worden tegen Marseille.

Al acht wedstrijden staat Ivan Leko aan het roer van Club Brugge, maar daarin kon Club Brugge geen enkele keer de nul houden. Met zeventien tegendoelpunten slikte blauw-zwart onder Leko gemiddeld goals per wedstrijd.

Club slikt veel tegendoelpunten

Ivan Leko was dan ook hard. "Met dat gemiddelde ben je geen serieuze ploeg en kun je geen prijzen winnen. Het is aan ons om te begrijpen waarom ze zoveel doelpunten slikken." En dat zal snel moeten gebeuren.

Woensdag moet Club Brugge thuis tegen Marseille spelen, dat acht keer scoorde in zijn laatste twee competitiewedstrijden. De Fransen slikten daarin ook wel drie tegendoelpunten, er liggen dus ook kansen voor blauw-zwart.

Leko wil zich niet aanpassen aan Marseille

Leko is echter niet van plan om de bus te parkeren aan de zestien, hij wil zijn spel blijven spelen. "We gaan het op onze manier doen." Blauw-zwart moet woensdag winnen, Marseille kan aan een punt genoeg hebben.

Club zal zoals wel vaker in de Champions League loeren op de counter en dan proberen toe te slaan. Het is de vraag of Marseille dat zal toelaten. De opdracht voor Club zal zijn om zo laat mogelijk het verschil proberen te maken.





Marseille zal dan nog moeilijk kunnen reageren. Al moet Club dan wel vermijden dat het opnieuw twee tegendoelpunten slikt. Zowel verdedigend als aanvallend zal Club Brugge op zijn best moeten zijn, Leko weet wat hem te doen staat.