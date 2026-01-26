"Het was ongelooflijk": Philippe Albert scherp voor Standard na zware nederlaag

Standard zit in zwaar weer na de 0-4-nederlaag tegen KAA Gent. Philippe Albert schrijft de Rouches nog niet af.

Standard kon zich geen slechter begin van het jaar voorstellen. Na de 2-0-nederlaag in Charleroi gingen de Rouches ook thuis onderuit tegen KAA Gent. In SudInfo toont Philippe Albert zich bijzonder verrast over de wedstrijdbenadering van de Luikenaars.

"Standard heeft zichzelf in de problemen gebracht door Gent het eerste doelpunt cadeau te doen en door meerdere kansen te missen om bij 0-2 terug in de wedstrijd te komen. Niemand verdedigde, het was ongelooflijk. Dat moet toch worden aangepakt", stelt hij.

Standard moet zich snel herpakken

"Ze slikten twee doelpunten op corner in de laatste zes minuten. In beide zestienmeters ontbrak het aan efficiëntie, want Gent is ook geen angstgegner. Achterin zijn er jongeren die de voorbije seizoenen hun mannetje stonden, maar moeite hebben om de volgende stap te zetten", vervolgt de voormalige Rode Duivel.

Toch wil hij niet te hard zijn voor hen. "Het is niet aan Ibe Hautekiet of Daan Dierckx om de ploeg te dragen, zij moeten omringd worden door ervaren krachten. Ik denk ook dat Teddy Teuma enorm veel zal bijbrengen."



De Clasico van volgend weekend tegen een eveneens kwakkelend Anderlecht belooft beladen te worden. "Voor de supporters is dat dé match van het jaar. Ze zijn hier al jaren rustig gebleven, maar nu is het ontspoord en de club zal dat moeten managen met gesprekken en vergaderingen. Aanwezig zijn en een positieve boodschap brengen. Stel je voor dat Anderlecht hier door Sclessin komt wandelen… Maar Standard is tot alles in staat, ook tot het winnen van de Clasico."