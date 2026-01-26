KRC Genk opgeroepen door bondsparket

KRC Genk moet zich binnenkort verantwoorden voor het Disciplinair Comité na een racistisch incident tijdens Jong Genk-Lommel. De club nam maatregelen, wat door het bondsparket wordt meegewogen.

Oproeping door bondsparket

KRC Genk is door het bondsparket uitgenodigd om uitleg te geven over een racistisch incident dat zich voordeed tijdens de wedstrijd tussen Jong Genk en SK Lommel. De zaak wordt behandeld door het Disciplinair Comité, dat ook rekening zal houden met de stappen die de club nadien ondernam. Volgens het bondsparket heeft de club “krachtdadig heeft gehandeld en de stappen die het reeds kon zetten ook heeft gezet”.

In de tweede helft van de wedstrijd van 16 januari richtte een supporter van Jong Genk dreigende en racistische uitlatingen aan een speler van Lommel. Na het laatste fluitsignaal ging de betrokken speler verhaal halen in de tribune, waarna een incident ontstond. De supporter werd ter plaatse geïdentificeerd en bestuurlijk aangehouden door de politie.

Communiqué van de club

Kort na de wedstrijd verspreidde KRC Genk een officieel bericht waarin stond dat de club een procedure had opgestart bij de voetbalbond om de supporter een stadionverbod op te leggen. In datzelfde communiqué benadrukte de club dat er lopende acties zijn om dit soort incidenten te voorkomen. Het bondsparket vroeg nadien bijkomende informatie over de stappen die sinds het incident werden gezet, maar kreeg daarop geen reactie van de club.

Ondanks het uitblijven van een antwoord stelt het bondsparket dat de reeds genomen maatregelen aantonen dat de club doortastend optrad. De instantie verwijst daarbij naar de onmiddellijke identificatie van de supporter en de opgestarte procedure voor een stadionverbod. Het bondsparket geeft aan dat het deze elementen zal meenemen in zijn beoordeling.

Tijdens de zitting van het Disciplinair Comité zal worden bekeken welke gevolgen het incident heeft voor KRC Genk. Het bondsparket houdt rekening met de getroffen maatregelen en zal op basis daarvan een vordering formuleren. Daarbij blijft een alternatieve sanctie mogelijk, afhankelijk van de uiteindelijke beoordeling van de feiten en de inspanningen van de club.