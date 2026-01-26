KRC Genk opgeroepen door bondsparket

KRC Genk opgeroepen door bondsparket
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk moet zich binnenkort verantwoorden voor het Disciplinair Comité na een racistisch incident tijdens Jong Genk-Lommel. De club nam maatregelen, wat door het bondsparket wordt meegewogen.

Oproeping door bondsparket

KRC Genk is door het bondsparket uitgenodigd om uitleg te geven over een racistisch incident dat zich voordeed tijdens de wedstrijd tussen Jong Genk en SK Lommel. De zaak wordt behandeld door het Disciplinair Comité, dat ook rekening zal houden met de stappen die de club nadien ondernam. Volgens het bondsparket heeft de club “krachtdadig heeft gehandeld en de stappen die het reeds kon zetten ook heeft gezet”.

In de tweede helft van de wedstrijd van 16 januari richtte een supporter van Jong Genk dreigende en racistische uitlatingen aan een speler van Lommel. Na het laatste fluitsignaal ging de betrokken speler verhaal halen in de tribune, waarna een incident ontstond. De supporter werd ter plaatse geïdentificeerd en bestuurlijk aangehouden door de politie.

Communiqué van de club

Kort na de wedstrijd verspreidde KRC Genk een officieel bericht waarin stond dat de club een procedure had opgestart bij de voetbalbond om de supporter een stadionverbod op te leggen. In datzelfde communiqué benadrukte de club dat er lopende acties zijn om dit soort incidenten te voorkomen. Het bondsparket vroeg nadien bijkomende informatie over de stappen die sinds het incident werden gezet, maar kreeg daarop geen reactie van de club.

Ondanks het uitblijven van een antwoord stelt het bondsparket dat de reeds genomen maatregelen aantonen dat de club doortastend optrad. De instantie verwijst daarbij naar de onmiddellijke identificatie van de supporter en de opgestarte procedure voor een stadionverbod. Het bondsparket geeft aan dat het deze elementen zal meenemen in zijn beoordeling.
Tijdens de zitting van het Disciplinair Comité zal worden bekeken welke gevolgen het incident heeft voor KRC Genk. Het bondsparket houdt rekening met de getroffen maatregelen en zal op basis daarvan een vordering formuleren. Daarbij blijft een alternatieve sanctie mogelijk, afhankelijk van de uiteindelijke beoordeling van de feiten en de inspanningen van de club.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Lommel SK

Meer nieuws

Wie kan Hasi opvolgen? Vandenbempt moet alvast hard lachen met één naam

Wie kan Hasi opvolgen? Vandenbempt moet alvast hard lachen met één naam

19:40
Dit is de ref voor de cruciale wedstrijd tussen Club Brugge en Marseille: een primeur voor blauw-zwart

Dit is de ref voor de cruciale wedstrijd tussen Club Brugge en Marseille: een primeur voor blauw-zwart

19:20
"Het was ongelooflijk": Philippe Albert scherp voor Standard na zware nederlaag

"Het was ongelooflijk": Philippe Albert scherp voor Standard na zware nederlaag

19:00
Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat?

Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat?

18:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/01: Schjelderup - Lopes - Medina - Deman - Utkus - Lauberbach - Kouame

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/01: Schjelderup - Lopes - Medina - Deman - Utkus - Lauberbach - Kouame

17:40
Speelt dit straks ook mee in beslissing rond Hasi? Talent denkt aan vertrek in januari

Speelt dit straks ook mee in beslissing rond Hasi? Talent denkt aan vertrek in januari

18:20
1
Verliest Genk nog sleutelpion aan... Chelsea? Engelse topclub komt met bod

Verliest Genk nog sleutelpion aan... Chelsea? Engelse topclub komt met bod

16:00
Hoe zit het met Schjelderup naar Club Brugge? Onderhandelingen lopen hierop voorlopig vast

Hoe zit het met Schjelderup naar Club Brugge? Onderhandelingen lopen hierop voorlopig vast

17:40
6
Standard onder hoogspanning richting Clasico: Rouches trekken aan de alarmbel

Standard onder hoogspanning richting Clasico: Rouches trekken aan de alarmbel

17:10
3
OFFICIEEL: Beerschot kondigt volgende transfer aan en heeft verdedigende versterking helemaal beet

OFFICIEEL: Beerschot kondigt volgende transfer aan en heeft verdedigende versterking helemaal beet

16:50
Goed nieuws voor KV Mechelen: sterkhouder wil contract verlengen

Goed nieuws voor KV Mechelen: sterkhouder wil contract verlengen

17:00
5
Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop"

Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop"

16:30
14
🎥 Opmerkelijke uitdagingen voor Westerlo in Mechelen: dit heeft Charaï erover te zeggen Reactie

🎥 Opmerkelijke uitdagingen voor Westerlo in Mechelen: dit heeft Charaï erover te zeggen

15:45
2
Héél vreemd: trainer werd ontslagen omdat hij... programma maakte en spits zocht met ChatGPT

Héél vreemd: trainer werd ontslagen omdat hij... programma maakte en spits zocht met ChatGPT

17:00
1
Kan STVV écht meestrijden voor de titel? Peter Vandenbempt spreekt zich uit

Kan STVV écht meestrijden voor de titel? Peter Vandenbempt spreekt zich uit

16:10
Krijgt Leko groot probleem opgelost? Club Brugge met stevige kopzorgen tegen Marseille Analyse

Krijgt Leko groot probleem opgelost? Club Brugge met stevige kopzorgen tegen Marseille

15:15
6
Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag

Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag

15:29
22
Cercle Brugge heeft weer prijs: meer dan miljoen voor speler die einde contract is

Cercle Brugge heeft weer prijs: meer dan miljoen voor speler die einde contract is

13:00
4
Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag

Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag

13:53
14
Eden Hazard heeft geen enkele twijfel: "Hij wint de Gouden Bal"

Eden Hazard heeft geen enkele twijfel: "Hij wint de Gouden Bal"

15:00
Ongelooflijk! Héél eiland én zijn vrouw dachten dat overleden man een bekende ex-profvoetballer was

Ongelooflijk! Héél eiland én zijn vrouw dachten dat overleden man een bekende ex-profvoetballer was

14:30
Vorig seizoen nog Antwerp, nu is (ex-)Rode Duivel alweer op weg naar andere club

Vorig seizoen nog Antwerp, nu is (ex-)Rode Duivel alweer op weg naar andere club

13:30
3
Drukke dag bij KV Mechelen: Lauberbach vertrekt, nieuwe spits héél dichtbij

Drukke dag bij KV Mechelen: Lauberbach vertrekt, nieuwe spits héél dichtbij

12:20
12
Krijgen we dit weekend een Clasico om bang voor te zijn? Waarom de risico's aan beide kanten enorm zijn Analyse

Krijgen we dit weekend een Clasico om bang voor te zijn? Waarom de risico's aan beide kanten enorm zijn

11:40
6
Brugse politie neemt geen risico's: Marseille-fans gaan het niet leuk vinden

Brugse politie neemt geen risico's: Marseille-fans gaan het niet leuk vinden

12:40
6
🎥 7-jarige Antwerp-fan confronteert Vincent Janssen na nederlaag, die met klasse antwoordt

🎥 7-jarige Antwerp-fan confronteert Vincent Janssen na nederlaag, die met klasse antwoordt

12:00
9
"Het beste wat je als supporter kon doen was vertrekken": Peter Vandenbempt snoeihard voor JPL-club

"Het beste wat je als supporter kon doen was vertrekken": Peter Vandenbempt snoeihard voor JPL-club

11:20
4
'Twee nieuwe vertrekken in de maak bij Union SG'

'Twee nieuwe vertrekken in de maak bij Union SG'

10:30
Voormalige KV Mechelen-coach krijgt stevige kritiek in Nederland: "Dan kan je beter je contract verscheuren"

Voormalige KV Mechelen-coach krijgt stevige kritiek in Nederland: "Dan kan je beter je contract verscheuren"

11:00
9
'KRC Genk dreigt spits te verliezen: Fulham voert al gesprekken'

'KRC Genk dreigt spits te verliezen: Fulham voert al gesprekken'

08:42
"Onbegrijpelijk en ontgoochelend": Degryse fileert Anderlecht na wanprestatie

"Onbegrijpelijk en ontgoochelend": Degryse fileert Anderlecht na wanprestatie

10:00
3
Crisisoverleg bij Anderlecht: volgt straks ontslag voor Besnik Hasi?

Crisisoverleg bij Anderlecht: volgt straks ontslag voor Besnik Hasi?

09:30
28
Was Nathan De Cat - die weer geblesseerd uitviel - wel fit genoeg om te spelen? "Ga het niet elke keer vragen" Reactie

Was Nathan De Cat - die weer geblesseerd uitviel - wel fit genoeg om te spelen? "Ga het niet elke keer vragen"

09:15
9
Anderlecht liet zijn kans liggen: Duranville meteen van goudwaarde bij debuut

Anderlecht liet zijn kans liggen: Duranville meteen van goudwaarde bij debuut

09:00
5
Serieuze domper voor Union SG met oog op topper tegen Club Brugge

Serieuze domper voor Union SG met oog op topper tegen Club Brugge

08:00
Opvallend: Jesper Fredberg wil ex-Anderlecht-speler aantrekken om zijn hachje te redden

Opvallend: Jesper Fredberg wil ex-Anderlecht-speler aantrekken om zijn hachje te redden

08:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Bemmer Bemmer over Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop" Olympia86 Olympia86 over Hoe zit het met Schjelderup naar Club Brugge? Onderhandelingen lopen hierop voorlopig vast Dirk1897 Dirk1897 over Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat? Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Voormalige KV Mechelen-coach krijgt stevige kritiek in Nederland: "Dan kan je beter je contract verscheuren" Swakke25 Swakke25 over Goed nieuws voor KV Mechelen: sterkhouder wil contract verlengen Vital Verheyen Vital Verheyen over Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag CringeMedia CringeMedia over Brugse politie neemt geen risico's: Marseille-fans gaan het niet leuk vinden GroenZwart12 GroenZwart12 over Cercle Brugge heeft weer prijs: meer dan miljoen voor speler die einde contract is Joe Joe over "Het beste wat je als supporter kon doen was vertrekken": Peter Vandenbempt snoeihard voor JPL-club The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Krijgt Leko groot probleem opgelost? Club Brugge met stevige kopzorgen tegen Marseille Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved