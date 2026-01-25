'KAA Gent genoemd voor aanvaller die verdacht werd horloge van Kasper Dolberg gestolen te hebben'

Lamine Diaby‑Fadiga kan deze winter vertrekken bij Raków Częstochowa. Verschillende clubs volgen de situatie nauwgezet, waaronder KAA Gent.

Interesse uit meerdere competities

De 25‑jarige aanvaller staat volgens buitenlandse media op de radar van teams uit Duitsland, Italië, Spanje en België. Onder meer Augsburg, Alavés, Venezia en KAA Gent worden genoemd als mogelijke bestemmingen.

Zijn huidige club, de Poolse vice‑kampioen, staat open voor een verkoop wanneer een bod tussen twee en drie miljoen euro wordt neergelegd. Diaby‑Fadiga heeft nog een contract tot midden 2028.

De Franse‑Guinese spits kwam in juli 2025 over van Jagiellonia Białystok voor een relatief bescheiden transfersom. Sindsdien verzamelde hij zeventien competitieduels, waarin hij vijf keer scoorde en twee assists afleverde. Zijn prestaties maken hem tot een van de opvallendere profielen in de Ekstraklasa.

KAA Gent als mogelijke optie

Ook Belgische interesse blijft aanwezig. Gent behoort tot de clubs die de speler volgen, al is er nog geen formele stap gemeld. De combinatie van leeftijd, rendement en contractduur maakt hem aantrekkelijk voor ploegen die op zoek zijn naar een relatief betaalbare versterking in de aanvalslinie.



Diaby‑Fadiga kwam in 2019 in het nieuws toen hij werd verdacht van de diefstal van een horloge van Kasper Dolberg bij zijn toenmalige club Nice. Het incident kreeg destijds veel media‑aandacht en leidde tot disciplinaire gevolgen. Sindsdien bouwde hij zijn loopbaan opnieuw op via verschillende clubs.