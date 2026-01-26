Charleroi en KAA Gent logischerwijs in de spotlights: dit is onze ploeg van de 22e speeldag in de Pro League

Drie spelers van Charleroi en drie spelers van Gent: de trends zijn duidelijk in ons 22e team van de week.

Doelman

De keuze was moeilijk met Martin Delavallée, maar Kjell Scherpen noteerde meer reddingen (5 tegenover 4) en voorkwam meer verwachte doelpunten dan de Carolo (0,61 tegenover 0,47). Hij is dus onze doelman van de week, want hij zorgde er bijna eigenhandig voor dat landskampioen Union niet verloor in Leuven.

Verdediging

Rechts blijft de keuze dezelfde als vorige week: Kevin Van Den Kerkhof, die een grote rol speelde in de overwinning van Charleroi op Antwerp. Ook zonder goal of assist was de Algerijn betrokken bij zowat elke gevaarlijke actie.

Centraal achterin haalde een andere Carolo het merendeel van de Antwerpse dreiging weg: Aiham Ousou, kapitein en echte leider van de Charleroi-defensie. Naast hem staat Maksim Paskotsi, die Thomas Henry neutraliseerde en zijn sterke wedstrijd bekroonde met de 0-4 op Sclessin.

Links was Mardochée Nzita (Charleroi) een kandidaat, maar uiteindelijk kozen we voor Takahiro Akimoto, zowat de enige veldspeler die zich onderscheidde in Leuven – Union. De Japanner is net terug uit blessure en betekent een duidelijke meerwaarde voor OHL.

Middenveld

Club Brugge won moeizaam van Zulte Waregem, mede dankzij Aleksandar Stankovic, die Blauw-Zwart twee keer op voorsprong bracht (1-0 en 3-2). Hij domineerde het middenveld, geholpen door het werk van Raphael Onyedika, waardoor hij zich offensief kon uitleven.



Naast hem was de keuze opnieuw lastig, maar Pieter Gerkens haalde het. Zijn goal in blessuretijd leverde Cercle een punt op in Genk en was dus beslissend.

Rechts leverde Abdelkahar Kadri geen uitzonderlijke match af tegen Standard en Gustav Mortensen, maar hij gaf wél twee assists. De Algerijn heeft nog niet de verwachte impact bij KAA Gent, maar dit kan zijn vertrouwen een duw geven.

Links kozen we voor Yira Sor, de enige Genk-speler die meerdere grote kansen creëerde en die al vroeg de score opende. Door zijn acties beleefde Gary Magnée een veel moeilijkere wedstrijd dan gewoonlijk.

Aanval

Opnieuw een speler van Charleroi die er ook vorige week al bij was: Aurélien Scheidler. Hij won bijna tien luchtduels, was voortdurend een last voor de Antwerp-defensie en scoorde opnieuw, waardoor de Zebra’s meteen op voorsprong kwamen. De Fransman is 2026 uitstekend begonnen.

Naast hem staat de meest logische keuze van deze week, en een kandidaat voor speler van de week: Wilfried Kanga, die een hattrick maakte tegen zijn ex-club Standard. De Ivoriaan nam de wedstrijdbal mee naar huis en domineerde bovendien de duels met Hautekiet en Dierckx. Een complete wedstrijd.

Onze ploeg van de week: Scherpen – Van Den Kerkhof, Paskotsi, Ousou, Akimoto – Kadri, Stankovic, Gerkens, Yira Sor – Scheidler, Kanga.