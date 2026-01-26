Analyse Charleroi en KAA Gent logischerwijs in de spotlights: dit is onze ploeg van de 22e speeldag in de Pro League

Charleroi en KAA Gent logischerwijs in de spotlights: dit is onze ploeg van de 22e speeldag in de Pro League
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Drie spelers van Charleroi en drie spelers van Gent: de trends zijn duidelijk in ons 22e team van de week.

Doelman

De keuze was moeilijk met Martin Delavallée, maar Kjell Scherpen noteerde meer reddingen (5 tegenover 4) en voorkwam meer verwachte doelpunten dan de Carolo (0,61 tegenover 0,47). Hij is dus onze doelman van de week, want hij zorgde er bijna eigenhandig voor dat landskampioen Union niet verloor in Leuven.

Verdediging

Rechts blijft de keuze dezelfde als vorige week: Kevin Van Den Kerkhof, die een grote rol speelde in de overwinning van Charleroi op Antwerp. Ook zonder goal of assist was de Algerijn betrokken bij zowat elke gevaarlijke actie.

Centraal achterin haalde een andere Carolo het merendeel van de Antwerpse dreiging weg: Aiham Ousou, kapitein en echte leider van de Charleroi-defensie. Naast hem staat Maksim Paskotsi, die Thomas Henry neutraliseerde en zijn sterke wedstrijd bekroonde met de 0-4 op Sclessin.

Links was Mardochée Nzita (Charleroi) een kandidaat, maar uiteindelijk kozen we voor Takahiro Akimoto, zowat de enige veldspeler die zich onderscheidde in Leuven – Union. De Japanner is net terug uit blessure en betekent een duidelijke meerwaarde voor OHL.

Middenveld

Club Brugge won moeizaam van Zulte Waregem, mede dankzij Aleksandar Stankovic, die Blauw-Zwart twee keer op voorsprong bracht (1-0 en 3-2). Hij domineerde het middenveld, geholpen door het werk van Raphael Onyedika, waardoor hij zich offensief kon uitleven.

Lees ook... Jonathan Lardot bevestigt: Union SG kwam afgelopen weekend héél goed weg na fout van VAR

Naast hem was de keuze opnieuw lastig, maar Pieter Gerkens haalde het. Zijn goal in blessuretijd leverde Cercle een punt op in Genk en was dus beslissend.

Rechts leverde Abdelkahar Kadri geen uitzonderlijke match af tegen Standard en Gustav Mortensen, maar hij gaf wél twee assists. De Algerijn heeft nog niet de verwachte impact bij KAA Gent, maar dit kan zijn vertrouwen een duw geven.

Links kozen we voor Yira Sor, de enige Genk-speler die meerdere grote kansen creëerde en die al vroeg de score opende. Door zijn acties beleefde Gary Magnée een veel moeilijkere wedstrijd dan gewoonlijk.

Aanval

Opnieuw een speler van Charleroi die er ook vorige week al bij was: Aurélien Scheidler. Hij won bijna tien luchtduels, was voortdurend een last voor de Antwerp-defensie en scoorde opnieuw, waardoor de Zebra’s meteen op voorsprong kwamen. De Fransman is 2026 uitstekend begonnen.

Naast hem staat de meest logische keuze van deze week, en een kandidaat voor speler van de week: Wilfried Kanga, die een hattrick maakte tegen zijn ex-club Standard. De Ivoriaan nam de wedstrijdbal mee naar huis en domineerde bovendien de duels met Hautekiet en Dierckx. Een complete wedstrijd.

Onze ploeg van de week: Scherpen – Van Den Kerkhof, Paskotsi, Ousou, Akimoto – Kadri, Stankovic, Gerkens, Yira Sor – Scheidler, Kanga.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Charleroi
Kjell Scherpen
Kevin Van Den Kerkhof
Maksim Paskotsi

Meer nieuws

Jonathan Lardot bevestigt: Union SG kwam afgelopen weekend héél goed weg na fout van VAR

Jonathan Lardot bevestigt: Union SG kwam afgelopen weekend héél goed weg na fout van VAR

22:15
1
Centen te veel op Bosuil? 150.000 euro weggegooid geld

Centen te veel op Bosuil? 150.000 euro weggegooid geld

21:00
1
Geen goed nieuws over nieuwkomer bij Royal Antwerp FC

Geen goed nieuws over nieuwkomer bij Royal Antwerp FC

20:20
1
'Kapitaalsverhoging van miljoenen euro's voor ploeg in Challenger Pro League'

'Kapitaalsverhoging van miljoenen euro's voor ploeg in Challenger Pro League'

22:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/01: Schjelderup - Lopes - Medina - Deman - Utkus - Lauberbach - Kouame

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/01: Schjelderup - Lopes - Medina - Deman - Utkus - Lauberbach - Kouame

17:40
Fans van KAA Gent boycotten wedstrijd in Jupiler Pro League

Fans van KAA Gent boycotten wedstrijd in Jupiler Pro League

20:00
3
'15 miljoen euro! Deal in de maak voor Cyril Ngonge'

'15 miljoen euro! Deal in de maak voor Cyril Ngonge'

21:40
OFFICIEEL: Zulte Waregem stelt nieuwe centrale verdediger voor

OFFICIEEL: Zulte Waregem stelt nieuwe centrale verdediger voor

21:30
🎥 Vanderbiest grijnst over veelbesproken onderwerp bij KV Mechelen: "Maakt me geen reet uit" Reactie

🎥 Vanderbiest grijnst over veelbesproken onderwerp bij KV Mechelen: "Maakt me geen reet uit"

21:10
2
Groot probleem bij de arbitrage dit weekend: Lardot legt uit wat er misliep

Groot probleem bij de arbitrage dit weekend: Lardot legt uit wat er misliep

21:10
Cercle Brugge heeft weer prijs: meer dan miljoen voor speler die einde contract is

Cercle Brugge heeft weer prijs: meer dan miljoen voor speler die einde contract is

13:00
8
Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop"

Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop"

16:30
24
Dit is de ref voor de cruciale wedstrijd tussen Club Brugge en Marseille: een primeur voor blauw-zwart

Dit is de ref voor de cruciale wedstrijd tussen Club Brugge en Marseille: een primeur voor blauw-zwart

19:20
Schorsing voor Club NXT op komst na incident achter de schermen

Schorsing voor Club NXT op komst na incident achter de schermen

21:20
🎥 7-jarige Antwerp-fan confronteert Vincent Janssen na nederlaag, die met klasse antwoordt

🎥 7-jarige Antwerp-fan confronteert Vincent Janssen na nederlaag, die met klasse antwoordt

12:00
9
Hoe zit het met Schjelderup naar Club Brugge? Onderhandelingen lopen hierop voorlopig vast

Hoe zit het met Schjelderup naar Club Brugge? Onderhandelingen lopen hierop voorlopig vast

17:40
11
Wie kan Hasi opvolgen? Vandenbempt moet alvast hard lachen met één naam

Wie kan Hasi opvolgen? Vandenbempt moet alvast hard lachen met één naam

19:40
3
"Het was ongelooflijk": Philippe Albert scherp voor Standard na zware nederlaag

"Het was ongelooflijk": Philippe Albert scherp voor Standard na zware nederlaag

19:00
KRC Genk opgeroepen door bondsparket

KRC Genk opgeroepen door bondsparket

18:00
Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat?

Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat?

18:40
2
Speelt dit straks ook mee in beslissing rond Hasi? Talent denkt aan vertrek in januari

Speelt dit straks ook mee in beslissing rond Hasi? Talent denkt aan vertrek in januari

18:20
2
Goed nieuws voor KV Mechelen: sterkhouder wil contract verlengen

Goed nieuws voor KV Mechelen: sterkhouder wil contract verlengen

17:00
6
Krijgt Leko groot probleem opgelost? Club Brugge met stevige kopzorgen tegen Marseille Analyse

Krijgt Leko groot probleem opgelost? Club Brugge met stevige kopzorgen tegen Marseille

15:15
6
Verliest Genk nog sleutelpion aan... Chelsea? Engelse topclub komt met bod

Verliest Genk nog sleutelpion aan... Chelsea? Engelse topclub komt met bod

16:00
1
Standard onder hoogspanning richting Clasico: Rouches trekken aan de alarmbel

Standard onder hoogspanning richting Clasico: Rouches trekken aan de alarmbel

17:10
3
'KRC Genk dreigt spits te verliezen: Fulham voert al gesprekken'

'KRC Genk dreigt spits te verliezen: Fulham voert al gesprekken'

08:42
OFFICIEEL: Beerschot kondigt volgende transfer aan en heeft verdedigende versterking helemaal beet

OFFICIEEL: Beerschot kondigt volgende transfer aan en heeft verdedigende versterking helemaal beet

16:50
🎥 Opmerkelijke uitdagingen voor Westerlo in Mechelen: dit heeft Charaï erover te zeggen Reactie

🎥 Opmerkelijke uitdagingen voor Westerlo in Mechelen: dit heeft Charaï erover te zeggen

15:45
2
Héél vreemd: trainer werd ontslagen omdat hij... programma maakte en spits zocht met ChatGPT

Héél vreemd: trainer werd ontslagen omdat hij... programma maakte en spits zocht met ChatGPT

17:00
1
Kan STVV écht meestrijden voor de titel? Peter Vandenbempt spreekt zich uit

Kan STVV écht meestrijden voor de titel? Peter Vandenbempt spreekt zich uit

16:10
Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag

Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag

15:29
23
'Twee nieuwe vertrekken in de maak bij Union SG'

'Twee nieuwe vertrekken in de maak bij Union SG'

10:30
Vorig seizoen nog Antwerp, nu is (ex-)Rode Duivel alweer op weg naar andere club

Vorig seizoen nog Antwerp, nu is (ex-)Rode Duivel alweer op weg naar andere club

13:30
3
Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag

Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag

13:53
18
Brugse politie neemt geen risico's: Marseille-fans gaan het niet leuk vinden

Brugse politie neemt geen risico's: Marseille-fans gaan het niet leuk vinden

12:40
8
Eden Hazard heeft geen enkele twijfel: "Hij wint de Gouden Bal"

Eden Hazard heeft geen enkele twijfel: "Hij wint de Gouden Bal"

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over Wie kan Hasi opvolgen? Vandenbempt moet alvast hard lachen met één naam Dirk1897 Dirk1897 over Jonathan Lardot bevestigt: Union SG kwam afgelopen weekend héél goed weg na fout van VAR Meut Meut over Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop" Sv1978 Sv1978 over Besnik Hasi blijft waarschijnlijk aan: geplaagde coach werkte vandaag What the Frog What the Frog over Fans van KAA Gent boycotten wedstrijd in Jupiler Pro League Boktor Boktor over Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat? pinantie pinantie over 🎥 Vanderbiest grijnst over veelbesproken onderwerp bij KV Mechelen: "Maakt me geen reet uit" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Geen goed nieuws over nieuwkomer bij Royal Antwerp FC filip.dhose filip.dhose over Centen te veel op Bosuil? 150.000 euro weggegooid geld FCB vo altijd FCB vo altijd over Brugse politie neemt geen risico's: Marseille-fans gaan het niet leuk vinden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved