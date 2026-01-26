Duidelijke boodschap voor Antwerp-eigenaar Paul Gheysens: "Andere investeerders of zelfs verkoop"

De sportieve malaise bij Antwerp zorgt niet alleen voor vragen op het veld, maar vooral ook daarbuiten. Na een nieuwe nederlaag morren de fans en richt de kritiek zich steeds vaker op eigenaar-voorzitter Paul Gheysens.

Sporza-analist Peter Vandenbempt begrijpt die onrust. “Het geduld van de fans is duidelijk op, en dat is in zekere zin begrijpelijk”, stelde hij. De spandoeken aan het adres van Gheysens spraken volgens hem boekdelen.

Toch plaatst Vandenbempt de verdiensten van de voorzitter buiten discussie. “Gheysens heeft het geweldig gedaan met Antwerp, daar kan geen enkele discussie over bestaan”, klonk het nadrukkelijk.

Paul Gheysens moet eens nadenken wat hij gaat doen met Antwerp

Net daarom vindt de analist dat dit het moment is voor zelfreflectie. “Het is toch de moeite waard voor Gheysens om eens na te denken over wat hij wil beslissen en doen met de club”, aldus Vandenbempt.

Volgens hem moet de club duidelijkheid krijgen over de toekomst. “Als hij begrijpelijk niet nog meer wil investeren, dan moet hij eerlijk zijn met zichzelf en met de club”, vindt de analist.



“Misschien moet Antwerp dan op een andere manier groeien, met andere investeerders of zelfs via een verkoop. Want het allerlaatste wat Gheysens wil, is dat alles wat hij met veel inspanningen en veel geld heeft opgebouwd opnieuw in verval raakt”, besloot Vandenbempt.