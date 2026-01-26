'Kapitaalsverhoging van miljoenen euro's voor ploeg in Challenger Pro League'

'Kapitaalsverhoging van miljoenen euro's voor ploeg in Challenger Pro League'
Foto: © photonews
Een recente financiële ingreep bij Lommel SK zorgt voor een duidelijker perspectief richting de licentieprocedure. De club combineert sportieve resultaten met een versterkte balansstructuur.

Lommel behaalde zes opeenvolgende zeges en staat sportief sterk, maar ook buiten het veld werd een belangrijke stap gezet. City Football Group voerde eind december een nieuwe kapitaalverhoging door van 18 miljoen euro, zo meldt Het Belang van Limburg. Deze ingreep volgt op eerdere injecties die samen ongeveer 58 miljoen euro bedroegen.

Financiële herstructurering bij Lommel

De club voerde daarnaast een formele kapitaalvermindering uit van 65 miljoen euro om historische verliezen weg te werken. Door die operatie werd het kapitaal teruggebracht tot 13 miljoen euro. De ingreep maakt de balans opnieuw evenwichtiger en ondersteunt de naleving van de licentievoorwaarden.

De combinatie van nieuwe middelen en de afbouw van oude verliezen zorgt ervoor dat de financiële positie van de Noord-Limburgse club aanzienlijk verbeterd is. De ingreep werd achter de schermen afgerond en vormt een onderdeel van de bredere structuur binnen de organisatie.

Impact op de licentieprocedure

De kapitaalverhoging versterkt de basis waarop de licentiecommissie haar beoordeling zal uitvoeren. De publicatie van de jaarrekening van het vorige seizoen volgt volgende maand en zal de formele cijfers bevestigen. De recente ingrepen tonen dat de club haar financiële verplichtingen tijdig aanpakt.


De zakelijke vaststellingen maken duidelijk dat Lommel SK zowel sportief als financieel in een stabielere positie staat. De ingreep van City Football Group vormt daarbij een essentieel onderdeel van de voorbereiding op het komende licentiedossier.

Lommel SK

