OFFICIEEL: Zulte Waregem stelt nieuwe centrale verdediger voor

Zulte Waregem blijft stevig doorpakken op de wintermercato. Maandagavond stelde Essevee opnieuw een jonge versterking voor, dit keer na een gerichte scouting in Senegal.

Zulte Waregem gaat hard op de wintermercato. Maandagavond stelde de club alweer een nieuwe aanwinst voor. Deze keer zijn ze ver gaan scouten.

De 18-jarige Mouhamadou Sall heeft namelijk zijn kribbel gezet onder een contract van 2,5 jaar en heeft ook een optie op twee bijkomende jaren. Sall is een centrale verdediger uit Senegal die ook als verdedigende middenvelder uit de voeten kan.

Zulte Waregem haalt jong defensief talent uit Senegal

Hij komt over van de opleidingsclub Espoirs de Guédiawaye, uit zijn thuisland. Sall reageerde enthousiast bij de clubmedia op zijn transfer. "Vanaf het eerste moment had ik een erg warm gevoel bij deze club", begint hij.

"Essevee stelde me een duidelijk en realistisch toekomstplan voor, en dat gaf me meteen een heel goede indruk. Ik kan niet wachten om bij Zulte Waregem verder te bouwen aan mijn carrière en de club op het veld te helpen."



Davy De fauw en de sportieve cel zijn ook blij. "Mouhamadou is een moderne verdediger met enorm veel potentieel. De jonge Senegalees doorliep een testperiode bij onze A-kern met een positieve evaluatie tot gevolg. We zijn dan ook erg blij dat Sall uiteindelijk voor ons project koos om de volgende stappen in zijn carrière te zetten."