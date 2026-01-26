Standard onder hoogspanning richting Clasico: Rouches trekken aan de alarmbel

Afgelopen weekend liep het grondig mis voor Standard. De Rouches verloren niet alleen met 0-4 van KAA Gent, na afloop drongen ook enkele supporters de kleedkamers binnen.

Standard veroordeelt actie Ultras Inferno

Het bestuur van Standard begrijpt de teleurstelling van de supporters. Dat laat de club weten in een officieel communiqué. Maar het veroordeelt de binnendringing van leden van de groep Ultras Inferno in de kleedkamer van de spelers. "Deze feiten zijn onaanvaardbaar en in strijd met de waarden van de club", klinkt het.

De Rouches willen nog eens duidelijk maken dat het vertrouwen in de coach behouden wordt. "In aanloop naar de Clasico richt Standard de Liège zich vanaf nu volledig op de sportieve voorbereiding van de wedstrijd. Die valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de staf en de spelers, aan wie het bestuur zijn volledige steun herbevestigt."

"Het Bestuur zal aanstaande woensdag de vertegenwoordigers van de supporters ontmoeten en zal met klem benadrukken dat elk gedrag dat de wedstrijd kan verstoren ontoelaatbaar en onverdedigbaar zou zijn. Elke nieuwe escalatie van dit soort gedragingen zou een ernstige en blijvende impact hebben op de club, op korte, middellange en lange termijn, zowel op disciplinaire vlak als op zijn imago, zijn aantrekkingskracht en zijn toekomst."

Clasico komt op bijzonder gespannen moment

De spanningen binnen de club hadden op geen slechter moment kunnen komen. Dit weekend staat de langverwachten Clasico op het programma. Zowel bij Standard als bij Anderlecht zijn de supporters ontevreden.



"Uit een gevoel van verantwoordelijkheid en samenhang zal het Bestuur van Standard de Liège ook overleg plegen met dat van RSC Anderlecht om het goede verloop van de Clasico te garanderen en een respectvolle supporterscultuur te bevorderen. De club roept op tot collectieve verantwoordelijkheid en eenheid. De Clasico moet een gelegenheid zijn om samen de trots op het blazoen te tonen en het respect voor de waarden van Standard de Liège", besluit de club.