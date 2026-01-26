Jonathan Lardot bevestigt: Union SG kwam afgelopen weekend héél goed weg na fout van VAR

OH Leuven voelde zich zondag zwaar benadeeld tegen Union SG. Na een afgekeurde strafschop was de frustratie groot bij OHL, en nu krijgt coach Felice Mazzu opvallend genoeg bijval van scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot.

OH Leuven-coach Felice Mazzu was na het gelijkspel tegen Union SG niet te spreken over de arbitrage. Hij was vooral scherp over één fase in het bijzonder, net na rust. Toen kreeg Union-speler Guilherme een bal tegen de arm in het eigen strafschopgebied.

Hij nam de bal mee met de hand. De scheidsrechter wees meteen naar de stip, maar na een VAR-interventie kwam de ref terug op zijn beslissing. Geen penalty en iedereen van OHL begreep er niets meer van.

Lardot geeft OHL gelijk na afgekeurde strafschop

En ze kregen maandag hun gelijk: scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot is van mening dat Leuven gewoon een strafschop had moeten krijgen. "Ik had persoonlijk geen VAR-interventie verwacht", zegt hij bij DAZN.

"Het reglement is niet evident. Het staat geschreven: een loopbeweging zonder extra beweging, mag niet bestraft worden. De speler doet dezelfde bewegingen, ook na het contact. Dat zijn loopstijl gewoon. Is er een extra beweging? Dat is twijfelachtig. Hij neemt de bal mee, maar het is een twijfelachtige situatie."


"Om die reden had ik liever dat ze on-field beslissing werd gevolgd. Ik zit meer op penalty dan niet. Maar niet iedereen zit op dezelfde golflengte, het is dus niet zo duidelijk", besluit Lardot, die nog eens benadrukt dat OHL hier eigenlijk gewoon een strafschop verdiende.

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo

