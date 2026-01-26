Kan STVV écht meestrijden voor de titel? Peter Vandenbempt spreekt zich uit

STVV blijft verbazen in de Jupiler Pro League. Met 9 zeges in de laatste 10 wedstrijden draaien de Truienaars op volle toeren. Ook analist Peter Vandenbempt kan niet om hun indrukwekkende cijfers heen.

STVV is aan een waanzinnige reeks bezig. De Truienaars wonnen 9 van hun laatste 10 wedstrijden en verloren enkel van Anderlecht. "Dat is een kampioenengemiddelde", merkt Peter Vandenbempt op bij Sporza.

"Volgende week kunnen ze op 7 speeldagen van het einde een historisch puntenrecord van 7 jaar geleden verbreken", gaat de commentator verder. Hoewel STVV ontegensprekelijk goed voetbal brengt, zit het ook gewoon mee de laatste tijd.

"9 van die overwinningen was met 1 doelpunt verschil. Dat kan natuurlijk ook wel eens tegenvallen, maar dat had niet zelden te maken met kansen missen. Ik denk niet dat ze bij Union en Club Brugge STVV nu al beschouwen als een echte concurrent voor de top 2."

STVV maakt indruk, maar blijft outsider volgens Vandenbempt

Vandenbempt wil nog geen Leicester-verhalen horen. "Daar gaan we nog even mee wachten", zegt hij. "Ik denk het zelf ook niet voor alle duidelijkheid. In de play-offs zal het een tweestrijd zijn, maar het is de grote verdienste van STVV en van Wouter Vrancken dat we er al over bezig zijn."



"En een zeer belangrijke vaststelling voor iedereen in Sint-Truiden. Het matchverslag in Het Belang van Limburg van STVV stond vandaag voor dat van Genk. Ik heb het nog niet gefactcheckt, maar veel gebeurt dat niet. Voor de Truienaar is dat een zeer, zeer fijne vaststelling", besluit de commentator.