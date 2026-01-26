Fans van KAA Gent boycotten wedstrijd in Jupiler Pro League

De supporters van KAA Gent zullen vrijdag niet afzakken naar La Louvière. De fanclubs sluiten zich aan bij eerdere boycots van andere eersteklassers.

Capaciteit bezoekersvak La Louviére onder vuur

De Buffalo-fans beslissen de verplaatsing te boycotten omdat het bezoekersvak volgens hen onvoldoende plaats biedt. De EASI Arena heeft ruim achtduizend zitjes, maar slechts vierhonderd daarvan zijn voor uitfans. “Zeker voor een nieuwe accommodatie zijn 400 bezoekende plaatsen heel weinig.”, vertelt Filip Raes aan Het Laatste Nieuws.

Hij verwijst naar signalen dat het vak in werkelijkheid nog minder supporters kan bevatten. “Je zit dan al als sardientjes in een blik”, klinkt het. Ook het beperkte aantal plaatsen voor mindervaliden wordt door hem als problematisch omschreven. De situatie sluit aan bij eerdere boycots van Standard- en Anderlecht-supporters, die om dezelfde redenen wegbleven.

Logistieke beperkingen bemoeilijken organisatie

Naast de capaciteit vormt ook het vervoer een struikelblok. “In eerste instantie mochten we met slechts zes bussen komen”, stelt Raes. Na bijkomend overleg werden acht bussen toegestaan, maar dat blijft volgens hem onvoldoende om alle supportersclubs te bedienen.

Een alternatief met dubbeldekkers bleek onmogelijk door de lengtebeperkingen op de bezoekersparking. Daardoor konden grotere voertuigen niet worden ingezet.



De uiteindelijke beslissing werd voorgelegd aan alle 24 supportersclubs. “Au grand complet hebben ze gezegd dat we het voorbeeld van Standard en Anderlecht volgen”, besluit Raes.