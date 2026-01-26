Speelt dit straks ook mee in beslissing rond Hasi? Talent denkt aan vertrek in januari

Moussa N'Diaye lijkt stilaan te denken aan een vertrek bij Anderlecht. Opvallend genoeg stond de Senegalees niet aan de aftrap, ondanks de afwezigheid van Ludwig Augustinsson.

Dat leek nochtans een logische keuze voor Besnik Hasi, maar die vanzelfsprekendheid is de voorbije weken verdwenen. Volgens de coach is N’Diaye sinds midden oktober niet meer zichzelf.

Intern wordt benadrukt dat zijn vormdip niet rechtstreeks gelinkt is aan het overlijden van zijn broer. Wat wel bevestigd wordt, is dat N’Diaye steeds verder wegzakt van de basiself, schrijft LDH.

Moussa N'Diaye denkt aan vertrek bij Anderlecht

De keuze om Yasin Özcan voorrang te geven, zegt veel. De jonge Turk, gehuurd van Aston Villa en mogelijk op weg naar Beşiktaş, kreeg de voorkeur en dat wijst op tanend vertrouwen van Hasi in N’Diaye.

Die beslissing is slecht gevallen bij de Senegalees. Hij voelde al langer dat het momentum tegen hem keerde, zeker omdat Augustinsson een vaste waarde werd en erg geapprecieerd is door de staf.



N’Diaye beseft dat hij bij Anderlecht nog hoogstens een rol als doublure wacht. Dat vooruitzicht doet hem nadenken over een vertrek, mogelijk al tijdens de wintermercato.