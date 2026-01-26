'15 miljoen euro! Deal in de maak voor Cyril Ngonge'

De toekomst van Cyril Ngonge lijkt opnieuw in beweging te komen. Volgens buitenlandse berichtgeving tonen meerdere clubs concrete interesse in de aanvaller.

Porto onderzoekt constructie met huur en aankoopoptie voor Ngonge

In Portugal wordt gemeld dat FC Porto de voorbije uren nadrukkelijker werk maakt van een mogelijke komst van Ngonge. De club van coach Francesco Farioli bekijkt een formule waarbij de speler eerst wordt gehuurd, met een optie tot aankoop. Die optie kan volgens dezelfde bronnen onder bepaalde voorwaarden verplicht worden.

Ngonge speelt momenteel op huurbasis bij Torino, maar staat nog tot 2028 onder contract bij Napoli. Torino zou bereid zijn de huurperiode vroegtijdig stop te zetten omdat de aanvaller tot dusver niet bracht wat werd verwacht. De Italiaanse club haalde hem afgelopen zomer op vraag van trainer Marco Baroni, maar zijn impact bleef beperkt.

De totale waarde van de mogelijke deal wordt in Portugese media op ongeveer 15 miljoen euro geschat, zo klinkt het in Portugese media. Daarmee zou Porto een stevige investering overwegen in de 23‑jarige flankaanvaller.

Lazio blijft alternatieve piste voor Ngonge

Naast Porto wordt ook Lazio genoemd als mogelijke bestemming, zo meldt transferjournalist Nicolo Schira. In Rome wordt gedacht aan een ruilconstructie waarbij Ngonge richting Lazio zou vertrekken en Tijjani Noslin de omgekeerde beweging zou maken. Die piste wordt volgens Italiaanse berichtgeving nog onderzocht, maar is op dit moment minder ver gevorderd dan de interesse van Porto.



De situatie rond Ngonge evolueert dus snel. Zowel de houding van Napoli als de bereidheid van Torino om de huidige overeenkomst stop te zetten, spelen daarbij een belangrijke rol. De komende dagen moeten duidelijk maken welke richting het dossier uitgaat. Voorlopig lijkt Porto het meest vastberaden om door te duwen, maar een definitieve beslissing is nog niet gevallen.