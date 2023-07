Anderlecht heeft volgens lokale media een nieuwe rechtsback op het oog die ook wil komen

Volgens de Roemeense media is Anderlecht een nieuwe rechtsachter op het spoor. Het gaat om de 25-jarige Cristian Manea van CFR Cluj.

Anderlecht is al een tijdje op zoek naar een nieuwe rechtsback, want ze willen Amir Murillo verkopen. Eerder stond onder andere Milan van Ewijk op de radar, maar de jonge Nederlander van Heerenveen lijkt op weg naar het Portugese Sporting.

Een volgende naam is dus die van Manea, een 24-voudig Roemeens international. In ieder geval lijkt hij het juiste profiel te hebben. Vorig seizoen zorgde hij in 21 matchen voor 5 goals en 4 assists. Ook Dinamo Zagreb heeft een oogje op hem, maar hij zou volgens Sport.ro Anderlecht prefereren.