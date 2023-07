Ferme domper voor Fredberg: speler die hij wil verkopen blesseerde zich

Jesper Fredberg heeft zich ook voorgenomen de kern van Anderlecht op te frissen. Een paar meubelstukken mogen daarom vertrekken. Onder hen ook Amir Murillo, maar dat wordt niet makkelijk.

Murillo is momenteel met Panama actief op de Gold Cup en speelde afgelopen nacht tegen Martinique. Hij scoorde ook in de 1-2-zege, maar liep tijdens de wedstrijd ook een hamstringblessure op.

De rechtsback maakte indruk tijdens de Gold Cup tot nu toe en zorgde in de wedstrijd tegen Costa Rica ook al voor de beslissende assist in de 1-2-overwinning. Maar zijn blessure zal kopzorgen geven op Neerpede, waar ze volop een vervanger voor hem aan het zoeken waren.

Murillo was eind vorig seizoen ook al out met een hamstringblessure en lijkt dat nu weer te hebben. Dat brengt een transfer in gevaar.