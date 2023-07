Inter-baas zet Chelsea onder druk over Lukaku en vergelijkt met bod uit Saoedi-Arabië: "Dat lijkt me duidelijk"

Het gevecht om Romelu Lukaku is nog steeds aan de gang. Chelsea wil enkel verkopen en veegde een derde aanbieding van Inter om hem te huren van tafel. Directeur Beppe Marotta gaf een update over de situatie.

Daarbij liet hij de Londense club duidelijk merken dat ze niet van plan zijn om een gigantisch bedrag op tafel te leggen. "We moeten niet vergeten dat de huurdeal van vorig jaar tot stand kwam door de vorige eigenaren van Chelsea", zei de directeur van Inter bij Sky Italia.

"De nieuwe clubleiding moet een beslissing nemen over Lukaku en de vraag beantwoorden of hij in hun plannen voorkomt. Is dat niet het geval, dan zul hun strategie ook veranderen."

Inter verkocht hem aan Chelsea voor 115 miljoen, maar dat is zijn huidige marktwaarde niet. "Het lijkt me duidelijk dat ze hem in het geval van verkoop niet voor een heel hoog bedrag op de markt zullen brengen. Volgens mij is er een bod uit Saoedi-Arabië binnengekomen van vijftig miljoen euro. Dat is nog een groot verschil met het bedrag dat wij toentertijd kregen."