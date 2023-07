Koopwoede in Saoedi-Arabië kan Romelu Lukaku helpen om terug te keren

Het lijkt erop dat Saoedi-Arabië alle topspelers in Europa wil wegplukken. Dit kan Romelu Lukaku wel eens helpen.

Marcelo Brozovic van Inter gaat ploeggenoot worden van Cristiano Ronaldo bij Al Nassr in Saoedi-Arabië. Beide clubs moeten dit nog officieel bevestigen, maar volgens verschillende Italiaanse bronnen is de transfer in kannen en kruiken.

Inter Milaan zou ongeveer 18 miljoen euro krijgen voor de 30-jarige middenvelder. Hierdoor krijgt de Italiaanse club wat financiële ademruimte en zijn er andere mogelijkheden te bespeuren.

Zowel Inter als Romelu Lukaku willen graag met elkaar blijven doorgaan. Chelsea wil echter alleen opteren voor een verkoop om iets te kunnen recupereren van het transferbedrag dat ze betaalden aan Inter. Dankzij de transfer van Brozovic is er weer wat extra financiële ruimte om te onderhandelen met de Londense club.