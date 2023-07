Voormalig ploeggenoot van Eden Hazard en absolute legende in het voetbal houdt het voor bekeken

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Deze absolute legende van het Spaanse voetbal heeft ervoor gekozen

Cesc Fàbregas heeft aangekondigd dat hij definitief gaat stoppen met voetballen. Een absolute legende van het Spaanse en wereldvoetbal hangt zo zijn schoenen aan de haak. Hij speelde met de groten der aarde samen en verzamelde een enorme prijzenkast.

Het begon allemaal toen hij op 10-jarige leeftijd naar FC Barcelona ging, maar hij vertrok voor hij uiteindelijk debuteerde in het eerste elftal. Arsenal was zijn nieuwe club en hij voegde zich bij het eerste elftal in het legendarische seizoen 2003-2004, maar spelen in de Premier League deed hij uiteindelijk niet. Hij maakte echter zijn debuut als jongste Arsenal-speler ooit tijdens het League Cup-toernooi.

Na dit seizoen brak hij helemaal door bij de Engelsen en speelde hij de finale van de Champions Leaguen won de FA Cup en twee Community Shields. De verloren finale van de Champions League was tegen zijn jeugdclub FC Barcelona en hij nam de beslissing om terug te keren naar waar het allemaal begon.

In 2011 keerde hij terug naar Barcelona. Hij speelde daar onder trainer Pep Guardiola, die hij bewonderde als jeugdspeler van Barcelona. Ondertussen boekte de middenvelder ook successen met het Spaanse nationale team. Hij maakte deel uit van het elftal dat drie opeenvolgende internationale toernooien won, namelijk het EK van 2008 en 2012 en het WK van 2010.

Twee jaar na zijn terugkeer naar Barcelona werd Fàbregas voor het eerst landskampioen in zijn carrière. Een jaar later nam hij afscheid van Barcelona en keerde hij terug naar Londen als speler van Chelsea. Met die club won hij nog twee landstitels, de Europa League en een FA Cup.

Fàbregas bleef bijna vijf jaar bij Chelsea onder contract, maar kreeg richting 2019 niet veel speeltijd. Hij besloot te vertrekken naar AS Monaco en vorig jaar tekende hij een tweejarig contract bij de Italiaanse Serie B-club Como. Na zeventien wedstrijden op het tweede niveau besloot Fàbregas zijn contract voortijdig te beëindigen en zich te richten op zijn trainerscarrière.