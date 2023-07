Grote Anderlecht-flop die transfervrij werd, is nu in beeld bij... Belgische 1B-club

Anderlecht is na vier jaar contract en geen enkele speelminuut eindelijk verlost van Aristote Nkaka. Hij werd al de spookvoetballer van Neerpede genoemd. De middenvelder is wel in beeld bij Lierse Kempenzonen, waar hij al testte.

Anderlecht betaalde in 2019 1 miljoen euro aan KV Oostende voor de toen 22-jarige verdedigende middenvelder. Het was nog het tijdperk Luc Devroe en er werd duchtig bij KVO geshopt. Er waren altijd vermoedens dat het ging om een verborgen terugbetaling aan Marc Coucke. Maar Nkaka kwam nooit in beeld bij paars-wit en werd verschillende keren uitgeleend aan onder andere Almeria, Santander en Waasland-Beveren. De Congolees is nu transfervrij en Lierse toont enige interesse.

