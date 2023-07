Heel verrassende wending bij Anderlecht: speler waar ze vanaf dachten te zijn, keert toch terug

Bij Anderlecht hebben ze te horen gekregen dat Bogdan Mykhaylichenko dan toch niet bij Shakhtar Donetsk blijft. De Oekraïnse linksachter keert terug na zijn uitleenbeurt.

Nochtans was er een automatische aankoopoptie in het huurcontract opgenomen. Mykhaylichenko zou worden aangekocht als er voldaan werd aan bepaalde parameters. Die zijn wel bereikt, maar toch keert hij terug.

Dat is een streep door de rekening van Anderlecht, die 2,5 miljoen euro voor hem wilden vangen. De vraag is of Brian Riemer hem nu een nieuwe kans wil geven. Anderlecht was sowosie op zoek naar een nieuwe linksback.

In ieder geval heeft hij 32 matchen gespeeld afgelopen seizoen en is zijn marktwaarde gestegen naar 4 miljoen euro.