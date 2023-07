'PSG en Kylian Mbappé praten plots opnieuw over een contractverlenging'

Kylian Mbappé kondigde enkele weken geleden aan dat hij zijn contract bij PSG niét wil verlengen. Maar de Franse grootmacht laat het daar niét bij.

Kylian Mbappé heeft nog een contract tot medio 2024 bij PSG. In de overeenkomst zit een optie die de sterspeler toelaat om daar een extra seizoen aan te plakken. Enkele weken geleden bracht hij PSG via een aangetekende brief op de hoogte dat hij dat niét zou doen.

L'Equipe weet echter dat beide partijen opnieuw rond de tafel zitten. De Parijzenaars hopen dat Mbappé alsnog een contractverlenging wil overwegen. PSG vreest immers dat Mbappé deze zomer niét zal vertrekken en dat hij volgende zomer gratis door de uitgang van het Parc des Princes zal wandelen.

Vette tekenpremie als...

Mbappé is echter stellig en houdt de boot af: hij wil zijn contract in Parijs uitdienen en vervolgens vertrekken. Naar verluidt heeft de Fransman al een mondeling akkoord met Real Madrid. Naast een riant loon kan hij een héél vette tekenpremie verdienen... als hij volgende zomer transfervrij naar Spanje verhuist.