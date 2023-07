Voorzitter van PSG met harde woorden voor Kylian Mbappé: "Niemand is groter dan de club!"

Er zit een haar in de boter tussen Kylian Mbappé en PSG. Nu roert de voorzitter zich in de discussie en die schuwt de harde woorden niet.

Het contract van Kylian Mbappé loopt volgende zomer af. De speler heeft zelf een optie om dit met één seizoen te verlengen, maar is niet direct van plan deze te lichten.

Nasser al-Khelaïfi, de voorzitter van PSG, schuwt de harde woorden niet tegenover Le Parisien. "Daarom moet hij volgende week beslissen, of hooguit over twee weken. En als hij geen nieuw contract wil tekenen, staat de deur open. Zo is het voor hem en voor alle anderen. Niemand is groter dan de club, geen speler, zelfs ik niet. Het is heel duidelijk. In voetbaltermen zie je je beste speler nooit gratis de club verlaten. Dit gebeurt nooit”, aldus Nasser al-Khelaïfi.

Volgens L'Equipe heeft Mbappé al een mondeling akkoord met Real Madrid, maar wil hij PSG onder druk zetten. Zodoende de Spanjaarden eventueel een lagere transfersom moeten betalen.