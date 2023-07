🎥 Club Brugge en sterkhouder nemen emotioneel afscheid van elkaar

Als je zoveel hebt meegemaakt met een club dan valt een afscheid altijd zwaar. Zelfs al kan je naar een hoger aangeschreven competitie en zal je niet armer worden van je transfer.

Club Brugge en Clinton Mata hebben via sociale media op emotionele manier van elkaar afscheid genomen. Van 5 seizoene scheiden te wegen tussen beide. Mata versierde een mooie transfer naar het Franse Olympique Lyon. Een kans die hij niet mocht en kon laten liggen.

De 30-jarige rechtsback kwam in de zomer van 2018 over van Sporting Charleroi. Club Brugge betaalde een som van om en bij de 1.5 miljoen euro voor de verdediger. Hij zou in totaal tot 197 wedstrijden komen voor de Bruggelingen waarin hij zesmaal het net vond en 15 assists gaf.

Mata was één van de absolute sterkhouders in de afgelopen succesjaren. Hij werd driemaal Belgisch kampioen, won twee Supercups en speelde vijf Champions League campagnes. Mata tekende een contract voor drie seizoenen bij Olympique Lyon.