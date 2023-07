Charleroi plukt speler weg bij Club Brugge en heeft ook Anderlecht-man in het vizier

Club Brugge en Youssouph Badji willen definitief uit elkaar gaan. En zo komt er sneller dan verwacht een einde aan een altijd lastig huwelijk.

Club Brugge rekent niet meer op de diensten van Youssouph Badji. Zijn mogelijke nieuwe bestemming is zoals verwacht Charleroi, het team dat hem vorig jaar ook al gebruikte op huurbasis.

De Zebra's hadden besloten om de dure aankoopoptie niet te lichten op de 21-jarige aanvaller van blauw-zwart. Toch hebben ze hem nu te strikken.

De Senegalees zijn waarde wordt op Transfermarkt rond de 1,5 miljoen euro geschat en tekent een contract voor drie seizoenen bij de Zebra's.

© photonews

Op Jan Breydel was hij goed begonnen in het seizoen 2020-2021 en kon hij rekenen op een vaste basisplaats. In dat eerste jaar speelde hij 33 wedstrijden voor blauw-zwart, daarna ging het bergaf.

Als echt toptalent kwam hij op 18-jarige leeftijd bij Club Brugge aan, maar nooit kon hij zich er echt definitief doorzetten. De kans dat het nog gaat gebeuren wordt ondertussen dus steeds kleiner.

Trebel

Ondertussen aast Charleroi ook nog steeds op ... Adrien Trebel, die bij Anderlecht einde contract was. Of ze hem ook nog kunnen binnenhalen zal nog moeten blijken.