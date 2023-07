Legende in Singapore: Maxime Lestienne pakt uit met fabelachtige statistieken

Maxime Lestienne is een ex-speler van Standard en Club Brugge onder meer. Momenteel maakt hij het mooie weer in Singapore.

Moeskroen, PSV, Malaga, Genoa, Rubin Kazan, Standard en Club Brugge. Het cv van Maxime Lestienne staat aardig vol.

In januari 2022 trok hij naar LC Sailors in Singapore. En daar is hij ondertussen een echte legende geworden.

Indrukwekkend

In 50 wedstrijden heeft hij 31 keer gescoord en 44 assists gegeven. Met die cijfers staat hij in de top-5 van de geschiedenis van de club.

Pour mes amis belges, des nouvelles de Maxime Lestienne :



31 buts et 41 passes décisives en 50 matchs avec Lion City 🇸🇬. Il est, de ce que je lis, déjà dans le top 5 des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs de l'histoire du club. — Killian in 🇸🇬 (@KillianBssn) July 3, 2023

Het moge duidelijk zijn: Lestienne speelt er zonder druk en kan er zijn voetbalplezier helemaal terugvinden. En hij wordt steeds beter.

Als fijne wijn is hij op zijn 31e nu bezig aan een topseizoen: 15 goals en 16 assists in ... 15 wedstrijden. Een aandeel in meer dan 2 goals per wedstrijd gemiddeld, dat kan zelfs Haaland niet zeggen.