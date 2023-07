Nieuwe aanwinst van KRC Genk twijfelde geen seconde: "Ik speelde altijd FIFA met Genk door De Bruyne en Courtois"

Bij KRC Genk hebben ze Christopher Bonsu Baah binnengehaald. De club is in de wolken van zijn aanwinst en ook Bonsu Baah twijfelde geen seconde om naar Genk te gaan.

Christopher Bonsu Baah is een 18-jarige Ghanees en komt van het Noorse Sarpsborg. Hij is een linksbenige rechtsvoor en volgens KRC Genk een ruwe diamant. "In combinatie met zijn snelheid zoekt hij maar al te graag een één-tegen-éénsituatie op. Ook zijn zijn fysieke parameters voor zijn leeftijd ongezien", klonk het bij KRC Genk.

Genk haalde Bonsu Baah voor 5 seizoenen binnen. Het kreeg stevige concurrentie van Brighton, maar de Ghanees koos voor Genk. "Toen ik hoorde dat Genk in mij geïnteresseerd was, twijfelde ik geen seconde, ondanks de interesse van andere teams", liet hij op de website van de club optekenen.

"Ik ken de club al langer", ging Bonsu Baah verder. "Toen ik nog klein was, speelde ik op FIFA met KRC Genk omwille van spelers als Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois. "Dat ik nu zelf bij de club hoor, voelt aan als de juiste keuze op het juiste moment. Ik kan niet wachten om me verder te ontwikkelen."