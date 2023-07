'Noa Lang neemt succesvol volgende horde in transfer naar PSV, maar enkele obstakels verhinderen presentatie'

Noa Lang (24) trekt zo goed als zeker naar PSV. De officiële aankondiging laat nog even op zich wachten.

Noa Lang zal België na 2,5 jaar verlaten. De Nederlander kwam in de zomer van 2021 definitief over van Ajax naar Club Brugge voor zo'n 6 miljoen euro en vertrekt nu voor zo'n 15 miljoen euro naar PSV in Eindhoven.

Volgens het Eindhovens Dagblad​ legde Lang vrijdag met succes zijn medische testen af bij PSV, maar zal de officiële voorstelling nog enige tijd op zich laten wachten. Dit komt door "medische uitslagen, papierwerk en handtekeningen die onder mondeling gemaakte afspraken met Club Brugge moeten komen."

Hetzelfde gebeurde met de transfer van de Amerikaanse international Ricardo Pepi (20). Hij werd vrijdag officieel aangekondigd bij PSV en komt voor 9 miljoen euro over van het Duitse Augsburg. Met Pepi als spits en Lang als flankspeler heeft de nieuwe trainer, Peter Bosz, al meteen heel wat versterking gekregen in de aanval.