📷 OFFICIEEL: Smaakmaker en sterkhouder verlaat Club Brugge

Het was al enkele dagen bekend, maar nu is het ook officieel. Na 3 seizoenen verlaat Noa Lang Club Brugge. Hij trekt voor 11 miljoen euro naar PSV. Al kan dat bedrag door bonussen tot 15 miljoen euro oplopen.

Lang tekende bij PSV een contract van 5 seizoenen en zal er met het nummer 7 spelen. Daarmee erft hij het nummer van Xavi Simons die voortaan met nummer 10 zal spelen.

Voor Club speelde Lang 125 wedstrijden. Daarin scoorde hij 38 doelpunten en gaf hij 34 assists. Ook werd hij 2 keer landskampioen met Club (2021 en 2022) en pakte hij 2 keer de Supercup (2021 en 2022). In het seizoen 2022-2023 haalde hij de 1/8-finales van de Champions League.

Welcome to the ❤️🤍 family, Noa! pic.twitter.com/5cyEv79XB8