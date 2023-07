Dolberg lijkt intussen ook reden voor mindere prestaties gevonden te hebben: "Nu weet ik tenminste wat ik heb"

Met Kasper Dolberg haalde Anderlecht een grote naam binnen. Maar de Deense spits zakte de laatste jaren weg en wil bij paars-wit aan de weg terug timmeren. Intussen is er bij hem ook een diagnose gesteld die een verklaring kan vormen voor die mindere prestaties.

Dolberg legde het zelf uit in een video op Instagram. hij ontdekte enkele maanden geleden dat hij diabetes type 1 heeft. Net zoals Pär Zetterberg en die bouwde erna nog een grote carrière uit. Dolberg meent dat hij zich nu eindelijk goed in zijn vel zal voelen aangezien hij het probleem kent.

"Zes maanden geleden kon ik nog niet uitleggen hoe ik me voelde. Ik was voor lange periodes uitgeput - zeker na een wedstrijd en twijfelde zelfs even of ik verder kon voetballen", vertelde hij.

"Maar nu weet ik tenminste wat ik heb en wat ik er aan kan doen. Want met diabetes type 1 kun je perfect als professioneel voetballer door het leven gaan."