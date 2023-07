'Antwerp snoeit hard in kern: ook deze twee niet mee op stage'

The Great Old vertrekt volgende week op stage, maar neemt niet iedereen mee naar Oostenrijk. Jongens die niet meer in de plannen voorkomen, moeten thuisblijven en met de beloften trainen. Voor sommigen is een oplossing ook nog ver weg.

Michael Frey en Birger Verstraete zijn twee van de volgende spelers die niet mee mogen met The Great Old op stage. Dat weet Gazet van Antwerpen te melden. Frey werd vorig seizoen uitgeleend aan Schalke 04 en krijgt nu geen nieuwe kans. Stage Ook voor Birger Verstraete, Frank Boya en Dorian Dessoleil is er voorlopig weinig interesse, dus valt het af te wachten wat er zal gebeuren. Volgende week krijgen ze zelfs allemaal een weekje vakantie, want de technische staf zit bij de A-kern in Oostenrijk. Ze moeten dus allemaal een individueel programma volgen.